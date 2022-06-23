關於玩家意外的Point！人正真好 粉絲站一排乖乖被爆頭
玩遊戲成為時下最方便的娛樂之一，更有不少人視為是紓壓方式。不過有時打遊戲和現實人生大相逕庭，《NOWnews今日新聞》在街頭採訪多位玩家，關於遊戲可能讓玩家很意外的Point，意外釣出酸甜苦辣心路歷程。
樂天桃猿隊的美女隊員孟潔，外型甜美清新，不過私底下玩的竟是射擊遊戲《絕地求生》。關於遊戲中最讓她意外的Point，孟潔透露之前玩遊戲的時候，被粉絲發現「真實身份」，對方竟號召所有球迷一起上線，然後在遊戲中瘋狂放水，乖乖站好被爆頭。孟潔笑說：「我遇到他們，他們就不跑，站在那裡任我宰割」，讓她有當女王的感覺，意外的感到可愛。
街頭也遇見都會玩遊戲的情侶檔，不過意外的點卻是「千萬不能一起玩」。女方第一句就抱怨：「他會嫌棄我、說我打得很爛」，一起玩一次就有陰影，嚇出男方一身冷汗，直呼當時是意外走心了。
遊戲中常出現「騎士團」，對於較有姿色的女性玩家，常會送裝備獻殷勤，尋求進一步聊天的機會。對於女性玩家收裝備的行為，有男大生玩家認為是各取所需，沒什麼好意外，立刻被一旁友人吐槽：「你自己有時候也會當人妖不是嗎」。
對部份玩家來說，關於遊戲最意外的Point則是雷隊友，「在你需要他的時候不會出現，在你不需要的時候一直搶你頭的人」。還有《天堂M》玩家分享，最意外的Point大概就是「網婆約出來見面，最後都是男的」。但他也坦言，到了30幾歲還繼續玩《天堂M》，是為了和現實中的朋友互動。
《天堂M》日前公開陳金鋒成為「騎士＆黑妖逆襲」雙近戰代言人，大規模在捷運站增設看板、發放小禮物，並請來Coser裝扮黑妖、騎士造勢。在隨機街頭訪問中，竟高達9成玩家猜中陳金鋒的職業角色，眾人直指鐵漢形象的陳金鋒，當然是拿刀砍的近戰路線。