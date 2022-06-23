吳慷仁「炸出胸肌」舔舌勾引 賈靜雯凍未條喊：吃我吧
Netflix喜劇《媽，別鬧了！》今（23日）釋出幕後花絮，賈靜雯幾乎全程素顏、搞笑浮誇演活一位國文老師兼言情小說家，戀愛絕緣體的她只敢在紙上談情，把戀上霸道總裁、嫁給富二代各種幻想的戀愛情節寫進小說，卻不曾實現，直到遇上由吳慷仁飾演的學長，他大秀肌肉、舔嘴、下廚，各種性感魅惑行為樣樣來，讓賈靜雯凍未條大喊：「吃我吧。」賈靜雯預告《媽，別鬧了！》將於7月15日播出，「還有更精采的一定要等正式上架來看。」
陳慧翎導演大讚賈靜雯卸心防大膽演出：「如蓉這個角色必須擺脫玉女形象、扮醜浮誇演出，而且賈靜雯的狀態很好幾乎沒化什麼妝，她的戲大多偏沉重但要以喜劇的方式呈現，是不容易的角色，真的很棒也玩得非常開心。」豁出去的不只賈靜雯一個，飾演小妹若敏的柯佳嬿在片中瘋狂親吻路人，有男有女，擺脫包袱超誇張演出。
《媽，別鬧了！》客串陣容星光熠熠，謝瓊煖綁著小馬尾帥氣出演男性化的角色，與賈靜雯牽手曬恩愛甚至到見家長。洪都拉斯飾演審核賈靜雯小說稿子的上司，兩人上演猶如八點檔戲碼，賈靜雯坦言「蠻難演」，過程中甚至一度想點痣在臉上，反被陳慧翎導演制止認為太誇張。賈靜雯對此笑說：「非常開心能夠出演《媽，別鬧了！》，在拍戲時與非常多演員、嘉賓對戲玩得很開心，瓊煖姐是學校的同事，洪哥是演我的上司，我們都會交換彼此的想法、意見，甚至創造更多好笑的演法，玩得非常開心。」