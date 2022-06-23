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國民黨KK政線表態　歡迎柯志恩選高雄

▲柯志恩今日出席智庫記者會，會後首度鬆口願意參選高雄市長。（圖／智庫提供）
▲柯志恩今日出席智庫記者會，會後首度鬆口願意參選高雄市長。（圖／智庫提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-06-23 13:39:38

由國民黨高雄市議員組成的KK政線今（23）日表示，尊重黨中央的選戰布局，肯定柯志恩臨陣承擔的勇氣。柯志恩個性正直、為人正派、觀念正向，相信她的入陣，可以喚回國民黨支持者的信心、重建高雄人對國民黨的信賴、傳遞理性中道的信念，歡迎柯志恩回到南臺灣和大家一起打拼。

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KK政線成員鍾易仲不諱言指出，國民黨目前在高雄最大的問題，是對市民有「情感上的虧欠」，這是當初KK政線主張市長人選在地優先的主因。然而黨中央有選戰的整體考量，柯志恩又是學經歷俱佳、具有政治魅力的優秀人選，KK政線會團結力挺，也相信柯志恩的真誠、細膩會打動高雄人。

曾臨危受命參加補選的李眉蓁表示，柯志恩是三觀端正的好人才，，是一股政治清流，李眉蓁佩服她臨陣承擔的勇氣，也以個人經驗呼籲黨中央，面對擅於包裝的「金脈人脈陳其邁」，一定要給柯志恩最大的競選資源，絕不能讓她陷入單打獨鬥、孤立無援的困境。

蔡武宏則認為，柯志恩的入陣讓高雄未來有嶄新的思考面向，有更好的選擇，值得期待，高雄是具有強大包容力的城市，除了謝長廷、陳菊市長，民進黨多位立委也是當選後才落地生根，因此空降不是問題，如何提出高雄的發展論述、表達一生懸命的關懷，滿足市民理智與情感的雙重疑問，這是柯志恩的參選命題，相信她能繳出一份理想的答卷。

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