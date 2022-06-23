逾7千人獲發獎助學金！移民署以行動支持新住民

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本次獲發特殊才能獎勵金的于同學，目前就讀臺北市長安國民小學，她的父親來自美國，二年級時特教老師的建議下參加聽障朗讀比賽，從此展開對朗讀的熱愛，經過四年的經驗累積和努力，終於在全國聽障朗讀比賽獲得第一名，她將獲得的獎勵金部分捐給基金會，幫助和她一樣的小朋友。這一路走來有許多的失敗與挫折，除了認真練習外，更鼓勵自己不輕言放棄。
另外，還有來自大陸地區的新住民秦女士，也獲發甲級證照獎勵金。她剛來臺時，生活上找不到重心，因緣際會接觸服裝創作，因為過去沒有任何基礎，在練習過程中遇到很多瓶頸與挫折，甚至一度想要放棄，但在先生及老師的鼓勵下，努力不懈的練習，終於順利考取全國甲級女裝證。此外，她也成立縫紉工作室，成為新住民種子講師，希望未來能讓文化與技藝繼續傳承下去。
移民署溫馨提醒，獲獎名單已公告於移民署全球資訊網及新住民培力發展資訊網，獲獎學生的學校及新住民，自即日起至111年7月6日止，記得上網使用新住民及其子女培力與獎助（勵）學金系統(https://sp.immigration.gov.tw）下載收據、印領清冊及檢同存簿封面影本，以掛號郵寄至移民署辦理請款事宜。如有相關問題，也歡迎洽服務專線：(02)2388-9393分機2548、2549、2579、5604~2605。
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