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逾7千人獲發獎助學金！移民署以行動支持新住民

▲秦女士（右2）考取勞動部製發之中華民國技術士證女裝甲級，教導學生的練習照。（圖／移民署提供）
▲秦女士（右2）考取勞動部製發之中華民國技術士證女裝甲級，教導學生的練習照。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-23 15:01:232022-06-23 15:51:30

110學年度新住民及其子女培力獎助（勵）學金獲獎名單出爐，本次計有優秀獲獎者7,193名，頒發總獎金創歷史新高近4千萬元。移民署勉勵本次獲獎者，能勇於面對挑戰，不斷克服困境，持續為創造精彩人生而努力。

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移民署說明，為提供全國優秀及清寒的新住民及其子女更多的鼓勵及關懷，自101學年度起開辦培力與獎助（勵）學金計畫，迄今已邁入第10年，受惠人數近4萬3,000人，且頒發的獎項也相當多元。在新住民子女方面，為鼓勵他們能文能武，除了成績優秀外，更有全國競賽傑出的特殊才能及總統教育獎等項目；在新住民方面，為勉勵提升自我知（技）能，也設置了成績優秀、清寒助學及考取技術士證照等類別。

本次獲發特殊才能獎勵金的于同學，目前就讀臺北市長安國民小學，她的父親來自美國，二年級時特教老師的建議下參加聽障朗讀比賽，從此展開對朗讀的熱愛，經過四年的經驗累積和努力，終於在全國聽障朗讀比賽獲得第一名，她將獲得的獎勵金部分捐給基金會，幫助和她一樣的小朋友。這一路走來有許多的失敗與挫折，除了認真練習外，更鼓勵自己不輕言放棄。

另外，還有來自大陸地區的新住民秦女士，也獲發甲級證照獎勵金。她剛來臺時，生活上找不到重心，因緣際會接觸服裝創作，因為過去沒有任何基礎，在練習過程中遇到很多瓶頸與挫折，甚至一度想要放棄，但在先生及老師的鼓勵下，努力不懈的練習，終於順利考取全國甲級女裝證。此外，她也成立縫紉工作室，成為新住民種子講師，希望未來能讓文化與技藝繼續傳承下去。

移民署溫馨提醒，獲獎名單已公告於移民署全球資訊網新住民培力發展資訊網，獲獎學生的學校及新住民，自即日起至111年7月6日止，記得上網使用新住民及其子女培力與獎助（勵）學金系統(https://sp.immigration.gov.tw）下載收據、印領清冊及檢同存簿封面影本，以掛號郵寄至移民署辦理請款事宜。如有相關問題，也歡迎洽服務專線：(02)2388-9393分機2548、2549、2579、5604~2605。

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