確診隔離遭新北市府放生 羅致政轟侯友宜：不知在忙甚麼
新北市長侯友宜近來因為恩恩案重創，被視為代表民進黨出戰新北市長選舉有力人選的立委羅致政今（23）日再表示，自己日前確診隔離，沒有接到新北市政府任何關懷電話，也沒有關懷箱，對比其他縣市實在差很多，「不知道新北市在忙甚麼？」。
羅致政今日於板橋出席新北巿小英之友會「全民互助，疫情安度」服務關懷據點揭牌記者會時致詞表示，自己日前確診隔離，但沒有收到新北市政府任何關懷電話，唯一收到一封簡訊要上傳資料。
羅致政進一步說，自己的同仁與家人共有6、7位確診，也沒有一位接到新北市政府打來電話表示關心，更沒有收到關懷箱，因為新北市政府5月中就沒有再送關懷箱，但這對民眾非常重要，雖然看起來沒什麼，但如果全家都隔離，那物資怎麼辦？
羅致政也說，自己有位高雄的立委同事確診，在台北市隔離，接到了2通高雄市政府打來的電話，包含高雄市某區的區關懷中心，以及環保局打來說需不需要倒垃圾的電話，台北市政府也打了3通電話，「一個高雄人在台北隔離接到5通電話，我問我身邊的人，在新北市隔離沒有人接到電話，不知道新北市在忙甚麼？」
羅致政也說，在這種情況下，新北市的大家要扮演互助角色，希望大家一起協助安度疫情。