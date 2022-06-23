巷仔內／從鐵鍊女到唐山打人　中國「掃黑除惡」喊假的

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在事情曝光之後，中國民眾圍繞在性別暴力、唐山黑社會組織猖獗，甚至論及警政體系不彰、國家體制導致個人權益難以伸張等話題進行討論，更紛紛要求官方要給交代。但官方的處理方式卻像是直接一巴掌打在眾人臉上。
案發過後10天，4名受害人卻無一人發聲，就連加害主嫌陳姓男子的妻子都能出面反駁「涉黑」言論，被毆打的女子卻就像是空氣一樣在人間蒸發，網路上甚至還流傳已經有人死亡的消息。似乎是捱不住輿論壓力，官方才出面發布最新通告，稱4名女子中，2名為輕傷（二級），2名為輕微傷。
作為案發現場的老漢城燒烤店，在事發過後迅速易主，店舖已經搬空，接手的新店主也不願意透露更多細節，第一目擊證人老漢城燒烤店老闆娘也已經消聲匿跡。
與老闆娘一同消失的，無非就是網路上的輿論，超過6百條貼文遭到刪除，300多個用戶也因被指稱「惡意發布謠言」而被關閉。微博官方出手，以迅雷不及掩耳的速度封帳號、刪影片。
網路噤聲，媒體也得跟著將鏡頭蓋上。事發過後2天，就曾有記者遭到攔截。貴州廣播電視台《百姓關注》的一名記者，自述到唐山實地採訪後被當地派出所扣留8小時，期間遭到警察的辱罵，記者還被卡脖、按頭跪地、沒收身分證，並被強制要求出示手機聊天記錄等。無獨有偶，鳳凰網的記者到了唐山，也被警方關押8小時，手機裡的影片全被刪除，更威脅對方隨時都可以抓進去。另外也有網路影片顯示，一輛停在路邊、寫有「CCTV採訪車」車窗全遭砸破。
2名記者遭到警方拘禁，但唐山官方並不是出面澄清或道歉，而是快速出台新規定，要求外地來客全都得在唐山車站轉運，上車前需人車合影。而且要求他們登記所去往住所的詳細資料，並寫下不外出接觸他人的承諾書。住飯店的外地人，則需要提前48小時報備登記，嚴防外人隨意出入。
唐山打人事件發生後，當局試圖進行打壓、掩蓋的手法可說是與徐州豐縣鐵鍊女事件的操作手法如出一轍。受害親屬無法發聲，網路上的相關文章也遭到刪除，讓微博上的關注熱度斷崖式下跌。豐縣也曾在入口處設置人員把關，不許志願者和記者進入。
在事件發酵當下，網友們紛紛要求挖出施暴者背後的「保護傘」，但從這兩件事情重演了依樣畫葫蘆的維穩手段來看，不難看出在背後的確有著巨大的保護傘，而這個保護傘就是中共本身。
依照中國當局執行政令的速度，要查清「鐵鍊女」、「唐山打人」會有多困難？不過就是一眨眼的事情，但他們卻選擇讓受害者消聲、消失，保護了施暴者和他背後的保護傘。曾有中國評論說，「全國都是唐山，只是尚缺一個視頻」，中國中國官方應對對其不利的突發輿情的「標準SOP」，也讓他們成為了更大塊的黑布，將事實全部掩蓋。