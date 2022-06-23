博幼基金會學子畢業！航港局招兵：鼓勵成為航海王

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國中會考甫公布成績，並將於6月底選填志願，航港局為了鼓勵應屆畢業生選填海事職校航輪科系，特別與博幼基金會合作，於該基金會全臺17個中心據點聯合舉辦之線上畢業典禮中進行推廣，共計203位基金會輔導之國中畢業生參加，也是航港局首次採大規模線上方式宣傳計畫，特別邀請職業達人張齡藝及廖翼霆分享商船船員生活及學業甘苦談，讓年輕學子更了解船員的培訓歷程及海上服務的經歷，增加畢業生選填海事校院航輪科系意願。
為鼓勵更多畢業生就讀海事職校，航港局積極辦理實體宣傳，昨（22）日已至博幼基金會屏東四春據點辦理實體計畫說明會，獲得現場學生熱情回應。除此之外，航港局也錄製影片介紹計畫內容，邀請中華民國船長公會理事長黃玉輝、船員張齡藝、廖翼霆、廖偉鈞及目前就讀國立臺灣海洋大學商船學系大四學生豐綵，代表船員領域不同階段，以輕鬆的方式來分享船員海上的工作、生活及就學期間的學習經驗，讓更多學子們能理解船員職業，進而在選填志願時，能把海事校院航輪科系列為優先選項之一。
航港局也再次強調，現代化的科技船舶使船員的工作環境安全、舒適，加上船員具有高度專業性及獨特性，畢業後起薪高於大部分職業，歡迎國三及高三畢業生們，優先選擇就讀海事職校航輪科系。最後，航港局也歡迎有興趣的學生及家長們，一起加入與了解海員行業，讓台灣航運產業的發展更加燦爛。