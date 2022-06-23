老公為女業務破例辦「高年費信用卡」 楊皓如驚覺不單純
節目《震震有詞》本週播出「別逃過我的第六感！老公老婆的這些行徑有鬼」，主持人謝震武律師、藝人林秀芳、楊皓如、程立全律師、兩性作家派特，針對來賓分享另一半不同往常的行為分析是否真的有鬼。
藝人楊皓如與先生Michael交往5年，結婚11年：「如果光憑第六感可以提告，那我肯定可以拿一大筆錢。」楊皓如表示車子副駕駛座被移動、後車廂有奇怪的行李袋都曾發生過，但她老公總能合理解釋如「接送老闆、行李袋是同事暫放」帶過，平時不太介入楊皓如工作的老公，竟然主動要幫楊皓如支付到新北市錄影的計程車資，甚至在週末老婆要用車時，Michael還主動要整理清潔車子，雖然讓楊皓如覺得跟平時不一樣，但仍是很感動地想著「老公真貼心」。
楊皓如透露平常不愛加入任何會員或繳年費的老公，有次竟然主動辦了張需要繳交年費的美國運通卡給她：「那陣子他常常跑到後陽台接電話，還把門反鎖！」開始讓楊皓如覺得不對勁，某次她看到老公手機跳出「Michael哥，天氣熱記得多喝水喔」、「最近會經過美福嗎？要進來看看我們喔」，接二連三奇怪的訊息，讓她忍不住詢問老公：「Michael說那是美國運通卡業務，申請信用卡剛好在知名超市駐點。」只是過了陣子楊皓如因為沒在用這張附卡心想要不要取消，問了老公原來他也沒在使用，但卻持續繳了3至5年的年費，讓楊皓如覺得事情並不會如此單純，不過此事至今仍是羅生門。