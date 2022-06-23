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大型工地僱用失聯移工檢舉案曝　移民署緝捕8名失聯移工

▲移民署查獲失聯移工，現場快篩情形。（圖／移民署提供）
▲移民署查獲失聯移工，現場快篩情形。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-23 15:49:50

移民署桃園市專勤隊本在6月初接獲匿名檢舉指稱轄內大型工地大量僱用失聯移工，經由多日跟監，發現多名疑似失聯移工隱藏在民宅內，躲避治安人員查察，該隊見時機成熟，於22日清晨伺機埋伏，一舉查獲8名失聯移工，全部帶返隊部調查，並向上追溯非法雇主及仲介行政及刑事責任。

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據悉，過去專勤隊接獲大型工地大量僱用失聯移工檢舉案件，鑑於工地腹地廣闊，往往會同相關單位派遣大量查緝人力實施圍捕，不僅耗費人力，且在查察過程中險象環生，同仁不時會發生受傷情事，桃園隊本次改變戰術，溯本追源，先從工地加強跟蒐，找到失聯移工聚集位置後，引君入甕，等失聯移工進入等候之白牌車內，前後包抄，先攔停車輛，控制現場，再循線前往外勞住處將失聯移工一網打盡。當場查獲8名正準備上工的越南籍失聯移工，搜捕過程中，其中1名自以為隱形人，躲在門後陰暗處，仍被眼尖之移民官識破。現因正值疫情期間，該隊不敢大意，旋即對現場查獲的失聯移工進行初步快篩及體溫量測，幸均為陰性反應，後續將依違反入出國及移民法規定查處及收容失聯移工。

移民署呼籲，為防範疫情出現破口，未來將持續針對外來人口易聚集之熱點處所，聯合友軍單位，持續實施不定期、不定時重點查察，並以刑案偵查手段精準打擊，以展現移民署針對非法外來人口積極管理之決心，並呼籲民眾務必遵守法令規定，若發現外來人口於我國從事任何不法活動，可以記錄發現之時間、處所及案情，向移民署各專勤隊檢舉。政府對任何外來人口在臺從事不法活動，絕不姑息，嚴懲不貸。

▲查緝現場。（圖／移民署提供）
▲查緝現場。（圖／移民署提供）
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