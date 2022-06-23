大型工地僱用失聯移工檢舉案曝　移民署緝捕8名失聯移工

我是廣告 請繼續往下閱讀
移民署呼籲，為防範疫情出現破口，未來將持續針對外來人口易聚集之熱點處所，聯合友軍單位，持續實施不定期、不定時重點查察，並以刑案偵查手段精準打擊，以展現移民署針對非法外來人口積極管理之決心，並呼籲民眾務必遵守法令規定，若發現外來人口於我國從事任何不法活動，可以記錄發現之時間、處所及案情，向移民署各專勤隊檢舉。政府對任何外來人口在臺從事不法活動，絕不姑息，嚴懲不貸。
各位喜愛《NOWnews今日新聞》的讀者觀眾大家好，本週六（25日）下午2點，CROSSROAD跨世代將舉辦「加熱菸禁不禁？」系列論壇，讓我們一起關注新興菸品開放議題，也歡迎到CROSSROAD跨世代倡議平台（https://crossroad.nownews.com/）發表您的看法！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。