中市府追加減預算　議員要求提出執行計畫

台中市議會今 (23) 日召開臨時會開議，進行市府 111 年總預算第一次追加減預算一讀會，民進黨議員周永鴻指出，市府追加 112. 8 億餘萬元，其中，中央補助款為 32 億 6 千多萬，市府幾乎沒有提出財源，但其中多項追加預算破億元卻都沒有附上計畫，他要求有追加大筆預算的局處應該提出執行計畫，否則對議會、對市民都難以交代。

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市府財政局長羅仙法及主計處長林淑勤報告市府追加減預算編製，歲入為 112. 8 億多萬，其中市庫負擔 57. 7 億多萬，中央補助 32. 6 億多萬元，其他財源為 22 億餘元。

周永鴻表示，本次追加減預算歲入與歲出都增加 112.81 億，其中歲入部分來自中央的統籌分配款共 77.36 億、一般性及計畫性補助共 33.68 ，合計 111.04 億，可見這次追加的預算財源幾乎都來自中央。盧市府自誇歲入歲出平衡，但中央就補助了 32 億 6 千多萬，並不是盧市長好棒棒。他質疑來自中央的補助項目有多項原本該被列入年度計畫，為何到年中才追加預算？

周永鴻也認為，追加預算財源幾乎全來自中央也表示購物節等市府辦的行銷活動並沒有如市府宣稱的經濟效益，用了來自中央的大量預算也沒有花在刀口上。

對於，財政局長羅仙法報告時，卻強調中市府「上繳」多少預算給中央。他批評國稅、地方稅根本不同，像是地方上繳保護費給中央，根本誤導視聽。

周永鴻說，本次追加預算多項超過千萬，甚至破億。包含經發局「台中振興經濟購物快樂送」（台中購物節） 3.5 億、台中餐飲安心吃振興補貼計畫 1.2 億、交通局防疫計程車 2.09 億、民政局防疫關懷包 4 億多，都沒提出預算執行方式，卻要議會包裹式的表決通過，他難以接受，也無法給市民交代。