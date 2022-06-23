葳格2學生錄取台中一中科學班 錄取率中部第一

國中會考放榜，台中市葳格國際學校國中部成績耀眼；平均每 10 名考生，有一人錄取第一志願，超過 6 成考生達到公立高中錄取標準。此外，報考台中一中科學班甄試，成績更是斐然， 5 人中有 2 人錄取，錄取率躍居中部第一，印證葳格貫徹多元學習的辦學成效。。

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葳格國中部今年畢業生中，方宥鈞與黃克剛成績優異，錄取比醫學院更難考的台中一中科學班，師生都為他們開心。一中科學班今年甄試有 447 人報考，僅錄取 30 人，錄取率 0.067% 。據市議員李中調查， 30 名錄取生，被 5 所公私立國中包辦，被喻為比醫學院更難考。葳格學子超厲害， 5 人報考錄取 2 人， 5 校中錄取率最高。

▲葳格國際學校國中部今年有2名學生錄取一中科學班，圖為黃克剛是位品學兼優學生。（圖／葳格提供）

幼稚園、國中小前後 11 年都就讀葳格的黃克剛，是名品學兼優學生，尤在數學及科學領域極具潛質，加上學習認真力求精進，在全國奧林匹克數學競賽榮獲第一名。另在國中部就學期間，黃克剛就獲得「國立清華大學科學 109 學年研究人培育計畫物理組正取」，以致除了正常國中課程，黃克剛每隔周還要到清華大學上課與實驗，兩邊學業都要兼顧，得利於他善於安排時間，堅持做好每一件事的自律個性。

▲葳格國際學校國中部畢業生方宥鈞錄取一中科學班，將繼續在自已喜歡的科學領域研習精進。（圖／葳格提供）

方宥鈞也相當優秀，就學期間獲得國立清華大學 110 學年科學研究人才培育計畫生命科學組正取，本次會考是以 5A10+ 成績考取第一志願。方宥鈞除了鑽研科學研究領域外，文學歷史方面也相當有才華，曾獲學校鳶尾花散文競賽第一名。他分享學習心得，喜歡透過測驗調整與了解自己的學習狀態，是一名懂得朝目標前進的孩子，在 110 學年模擬考成績以 5A10+ 名列全中投區第一。