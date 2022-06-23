葳格2學生錄取台中一中科學班 錄取率中部第一

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幼稚園、國中小前後11年都就讀葳格的黃克剛，是名品學兼優學生，尤在數學及科學領域極具潛質，加上學習認真力求精進，在全國奧林匹克數學競賽榮獲第一名。另在國中部就學期間，黃克剛就獲得「國立清華大學科學109學年研究人培育計畫物理組正取」，以致除了正常國中課程，黃克剛每隔周還要到清華大學上課與實驗，兩邊學業都要兼顧，得利於他善於安排時間，堅持做好每一件事的自律個性。
方宥鈞也相當優秀，就學期間獲得國立清華大學110學年科學研究人才培育計畫生命科學組正取，本次會考是以5A10+成績考取第一志願。方宥鈞除了鑽研科學研究領域外，文學歷史方面也相當有才華，曾獲學校鳶尾花散文競賽第一名。他分享學習心得，喜歡透過測驗調整與了解自己的學習狀態，是一名懂得朝目標前進的孩子，在110學年模擬考成績以5A10+名列全中投區第一。
導師梅秀琴表示，學生有傑出表現，身為老師真心為他們高興。今年葳格國中部會考表現亮眼，除了二名學生錄取一中科學班外，拔尖組學生錄取台中一中與台中女中的錄取率高達8成，還有六成考生達到公立高中錄取標準，在在印證葳格提倡多元學習，讓學生在不同領域發揮潛能，展現才智，創造卓越辦學成效。