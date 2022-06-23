中市府送數字預算沒計劃　議員批把議會當「議事局」

台中市議會今 (23) 日進行 111 年台中市政府總預算第一次追加減預算一讀會，民進黨市議員質疑，市府因應疫情相關振興經濟的追加減預算，如購物快樂送 3.5 億元及台中餐飲安心吃振興補貼 1.2 億等，竟只有數字，沒有計劃，要市議會通過，議會不是市府的「議事局」，要求市府一定要將計劃送到市議會來才能審查。

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議員陳淑華指出，市府今年追加「購物快樂送」 3 億 5 千萬預算，完全沒有說明與去年的台中購物節現金抽獎有什麼不一樣？她質疑市府現在根本看不到所謂購物快樂送的相關內容，市府經發局網站上也只看到 111 年購物節說明只有「五行字」。

陳淑華說，去年花了 3.5 億萬辦台中購物節，但實質的成效不彰，無法達到加乘效果令人詬病，包括實際登錄金額，集中在有百貨商場的西屯 23.2% ，南屯 13.7% 北屯 11.8% 最多，其他區非常少，最多只有西區 9% 、北區 6%. ，其他區域東區、南區甚至只有 2% 、 3% ，大甲只有 1.6% 。

陳淑華質疑，市府的購物節抽獎政策真的有振興到基層經濟？小民經濟有受惠嗎？如果以消費分類來看，去年台中購物節不動產的投資，根據經發局報告，佔了 15.6 ％，全新汽車銷售就有 10.3% ，百貨公司佔了 9.9 ％，其他餐館也只有 4.9% ，便利商店 3 點多％，服裝 1 點多％，麵包食品等其他分類甚至不到 1% 。

陳淑華痛批，市府編列相關追加減預算，只有數字，沒有計劃。 3.5 億如何計算出來？要如何執行？如何能夠將每一分錢真正放在振興經濟的作為上？這樣要如何審查？根本是把議會當議事局。

議員賴佳微質疑，市府此次追加預算有關振興購物快樂送及安心吃振興補貼計劃都未送計劃書來就要市議會通過，非常離譜。對於所謂的安心吃振興補貼計畫，竟是補助 2100 家設籍台中市且有發票的店家一家 5 千元的清潔消毒費，這是振興嗎？真令她不敢相信。

經發局表示，振興經濟購物快樂送計畫，將透過購物節活動機制辦理，由去年購物節登錄金額、參與創下新高及民眾問卷調查及經濟分析得知，現金獎項對民眾具極高吸引力，因此今年持續規劃推出現金加碼抽獎計畫，刺激民眾消費；讓民眾更有感，台中購物節結合此計畫，不僅複製「 1+1>2 」的成功經驗，預計效益將更加提升。