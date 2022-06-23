中市府送數字預算沒計劃　議員批把議會當「議事局」

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議員陳淑華指出，市府今年追加「購物快樂送」3億5千萬預算，完全沒有說明與去年的台中購物節現金抽獎有什麼不一樣？她質疑市府現在根本看不到所謂購物快樂送的相關內容，市府經發局網站上也只看到111年購物節說明只有「五行字」。
陳淑華說，去年花了3.5億萬辦台中購物節，但實質的成效不彰，無法達到加乘效果令人詬病，包括實際登錄金額，集中在有百貨商場的西屯23.2%，南屯13.7%北屯11.8%最多，其他區非常少，最多只有西區9%、北區6%.，其他區域東區、南區甚至只有2%、3%，大甲只有1.6%。
陳淑華質疑，市府的購物節抽獎政策真的有振興到基層經濟？小民經濟有受惠嗎？如果以消費分類來看，去年台中購物節不動產的投資，根據經發局報告，佔了15.6％，全新汽車銷售就有10.3%，百貨公司佔了9.9％，其他餐館也只有4.9%，便利商店3點多％，服裝1點多％，麵包食品等其他分類甚至不到1%。
陳淑華痛批，市府編列相關追加減預算，只有數字，沒有計劃。3.5億如何計算出來？要如何執行？如何能夠將每一分錢真正放在振興經濟的作為上？這樣要如何審查？根本是把議會當議事局。
議員賴佳微質疑，市府此次追加預算有關振興購物快樂送及安心吃振興補貼計劃都未送計劃書來就要市議會通過，非常離譜。對於所謂的安心吃振興補貼計畫，竟是補助2100家設籍台中市且有發票的店家一家5千元的清潔消毒費，這是振興嗎？真令她不敢相信。
經發局表示，振興經濟購物快樂送計畫，將透過購物節活動機制辦理，由去年購物節登錄金額、參與創下新高及民眾問卷調查及經濟分析得知，現金獎項對民眾具極高吸引力，因此今年持續規劃推出現金加碼抽獎計畫，刺激民眾消費；讓民眾更有感，台中購物節結合此計畫，不僅複製「1+1>2」的成功經驗，預計效益將更加提升。
另為提振民眾餐飲內用信心，經發局推出台中餐飲安心吃計畫，針對台中餐飲業者進行補貼，稅籍設於台中且開立統一發票，並在台中有實體營業店面的業者，補助5000元清消費用，藉由補助鼓勵店家強化清消環境，讓民眾安心消費，重振內用商機。