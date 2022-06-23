橘子基金會15週年！倡議「Go Next」勇敢追夢

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橘子關懷基金會揭示「GoNext」熱血新倡議 讓冒險不間斷！
全新倡議「GoNext」裡的Go本身具有開始、出發的涵義，而Next則有下一個，接續不斷的意思，兩者相加，表達的是不斷自我挑戰、放眼下一次冒險的精神。2008年挑戰北極成功，2018年也完成南極長征的橘子關懷基金會創辦人劉柏園表示：「基金會邁向15週年，成立的初衷不變，我們想要鼓勵青年不畏環境與時代的挑戰，勇敢跨出舒適圈。我們也實際支持正跨出冒險腳步的大夢青年，期許他們持續擁抱挑戰、突破自己的極限，向社會大眾傳達正向積極的價值觀。」
橘子關懷基金會2022年大夢計劃
「前進十四峰」- 呂忠翰走過干城章嘉峰生死關頭 更確立十四峰目標
「前進西甲」- 袁永誠進階直面職業聯賽的競爭 感受追逐夢想的價值
橘子關懷基金會透過「大夢計劃」支持過許多勇於挑戰自我極限的青年，期待能透過他們的故事，激勵更多社會大眾勇敢開創自己的冒險篇章。2022年正在進行的大夢計劃包括台灣首位無氧登頂七座全球十四高峰的呂忠翰，與台灣首位獲得歐洲足球職業聯賽合約的足球少年袁永誠。兩人勇敢打造自己追夢藍圖的熱血故事，已陸續感動許多人。
橘子關懷基金會執行長陳秉良表示：「我們堅信，懷抱冒險精神的青年們，是台灣前進不可或缺的力量，這兩位青年奮鬥的領域是在走出一條台灣其他人沒走過的路，希望他們的冒險故事能夠感染更多人，傳遞 GoNext 的精神。」
台灣高峰極限探險家呂忠翰在今年五月初成功完成人生第七座高峰的攀登，也締造台灣首次無氧攀登世界第三高峰干城章嘉的紀錄。呂忠翰回顧過去的攀登經驗，曾遇到雪況不佳、山友身亡、登頂前染疫不得不撤退等挫折，更在攀登干城章嘉時，一度意識斷片而面臨死亡威脅，這個過程讓他一度產生自我懷疑，但沉靜下來後，更加確立自己「前進十四峰」計劃的目標。呂忠翰表示：「不論哪種冒險都不可能一帆風順，我希望透過我自身的故事讓更多人知道，即使經歷過生死交關，我仍然不放棄夢想。也期待有更多的青年面對冒險與挑戰時，能勇敢堅持自己的選擇。」
台灣首位獲得歐洲足球職業聯賽合約的球員袁永誠，今年年初第一次在西班牙職業聯賽登場。為了完成前進西班牙甲級聯賽的夢想，19歲的袁永誠多年來每天進行超過12小時的訓練，還要面對人在異鄉的孤獨感。懷抱著對職業足球的夢想及滿腔熱血，一路從台灣、中國到西班牙，袁永誠也分享堅持夢想的價值：「今年獲得在西協乙出賽的機會，雖然時間不長，卻讓我親身體驗職業聯賽等級的競爭，讓我有持續強化並超越自己的動力。我的夢想是前進西甲，這個目標很有挑戰性，但我一定會堅持下去。」今年適逢世界盃足球賽，曾為中華男足U16代表隊一員的袁永誠，也希望自己未來能有機會與中華隊征戰國際舞台。
2022 年 Gamania Summer School 橘子冒險學園即將開跑
線上學習加實體冒險體驗 讓青年開始「潮你的冒險 」前進
每年夏天舉辦的 Gamania Summer School 是橘子關懷基金會提供青年的冒險實踐平台，今年的 Gamania Summer School 主軸為「潮你的冒險」，將前進山海圳國家綠道，透過「岸到頂」的野營冒險讓學員們學習如何適應各種環境，了解台灣在地歷史人文。在超過60公里的徒步行程中，讓學員體驗從裝備、烹飪到野營搭棚等全數自理的過程。而在展開實體活動前，橘子關懷基金會將先透過線上課程，培養學員的正確冒險態度、行前規劃的要領，並深入認識岸到頂的自然與人文歷史，加深冒險體驗。
挑戰橫跨陸海空 培訓近兩千位青年冒險種子 全台營隊社區關懷救助浪浪
橘子關懷基金會自2008年成立以來，秉持「冒險」、「服務」、「分享」三大核心，推動多項冒險計劃與社會關懷活動，更鼓勵參與活動的大夢青年分享自身故事，激勵更多年輕人跨出舒適圈、勇敢追夢。基金會支持的「大夢計劃」冒險活動，從2008年的北極大挑戰開始，運用無重力風帆、單車、輕航機、獨木舟等各種工具，進行橫跨海陸空的極限挑戰，在長征北極與南極後，也預計挺進地球第三極-極高點。
回顧基金會成立以來的實績，Gamania Summer School 橘子冒險學園已培訓近兩千名的冒險種子學員；在全台北中南東45個據點組織營隊，號召青年落實社會關懷活動，為地方貢獻心力；基金會也與多個動物保護協會長期合作，支持TNR（捕捉絕育回放）行動，累積已協助救助節育38,860隻流浪動物。
關於橘子關懷基金會
自2008年1月4日成立，相信青年是所有夢想實現的發動者，更是主宰未來世界的主要力量，激勵青年做大夢、勇敢跨出舒適圈，是基金會的社會使命。多年來，基金會透過大夢計劃聚集青年夢想家們完成許多計劃，包括2008年挑戰21天零下40度的北極長征；2011年成功駕駛無動力風帆《橘子勇氣號》於72小時內橫渡台灣海峽；2012年單車環島1111公里；2014年培育台灣第一批自訓PPL私人飛行執照飛行員；2018年底完成長征南極的壯舉，透過實際的冒險教育，帶領青年突破舒適圈，亦有訴求體驗式學習的 Gamania Summer School 橘子冒險學園，旨在培養青年對夢想的實踐力，希望影響並串連更多青年，致力使夢想沒有《橘》限。