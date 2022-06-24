橘村屋「芋泥布丁寶盒」買1送1　新光A8美食街半價懶人包

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新推出的芋泥布丁寶盒，一開盒就能看到「滿到頂」的芋泥內餡，選用綿密鬆軟的檳榔心芋頭製成，加上手作燙麵蛋糕體和Ｑ彈布丁夾層，調和北海道天然十勝放牧鮮奶油，口感層次紮實，吃得到濃純芋香。買一送一贈送部份是同品項禮品兌換卷，6月27日即可兌換，可兌換至今年12月27日。
新光三越信義A8地下2樓的「饕客俱樂部」重新開放，多達65間品牌進駐，其中引進眾多甜品店。睽違10年不曾改裝的A8美食街，這次改裝後高達4成店家替換、由新品牌進駐。最受矚目當屬京都名店「然花抄院」，必買商品首推經典的長崎蛋糕。為了開幕造勢，信義A8即日起至6月29日推出「每日一物」，今（24）日是函館菓子工坊一口起司蛋糕買一送一。
■新光三越A8饕客俱樂部優惠：
6月24日：函館菓子工坊一口起司蛋糕買一送一，限100組。
6月25日、26日：kafeD精品咖啡、義式咖啡系列買一送一。
6月26日：蘭芳麵食館，精選優惠上扣50點麵食類單點全品項買一送一。
6月27日：LAC松樹皮菁華食品錠（175錠）6.5折。
6月28日 ：DONQ&mini one原味迷你可頌買10顆送2顆。
6月29日 ：CACAI CACAO消費打卡送巧克力薄片2片。