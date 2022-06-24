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橘村屋「芋泥布丁寶盒」買1送1　新光A8美食街半價懶人包

▲橘村屋慶祝板橋新埔店開幕，今日起限時三天推出「芋泥布丁寶盒」買一送一。（圖／取自橘村屋官網）
▲橘村屋慶祝板橋新埔店開幕，今日起限時三天推出「芋泥布丁寶盒」買一送一。（圖／取自橘村屋官網）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-24 07:25:02

近年只要有新門市開幕，就大手筆祭出蛋糕寶盒買一送一的橘村屋，為了慶祝板橋新埔店開幕，今（24）日起推出新品「芋泥布丁寶盒」買一送一，根據過往銷售經驗，每每引發排隊熱潮。昨（23）日重新開幕的新光三越信義A8饕客俱樂部，即日起也天天祭出「每日一物」招攬人氣。

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橘村屋只要有門市開幕，就會推出招牌活動蛋糕寶盒買一送一。板橋新埔店今（24）日起至6月26日，限時三天舉辦開幕活動，祭出新品「芋泥布丁寶盒」買一送一，原價360元，折扣後平均單盒180元。

▲新品「芋泥布丁寶盒」原價360元，板橋新埔店限時3天推出買一送一。（圖／取自橘村屋官網）
▲新品「芋泥布丁寶盒」原價360元，板橋新埔店限時3天推出買一送一。（圖／取自橘村屋官網）
新推出的芋泥布丁寶盒，一開盒就能看到「滿到頂」的芋泥內餡，選用綿密鬆軟的檳榔心芋頭製成，加上手作燙麵蛋糕體和Ｑ彈布丁夾層，調和北海道天然十勝放牧鮮奶油，口感層次紮實，吃得到濃純芋香。買一送一贈送部份是同品項禮品兌換卷，6月27日即可兌換，可兌換至今年12月27日。

新光三越信義A8地下2樓的「饕客俱樂部」重新開放，多達65間品牌進駐，其中引進眾多甜品店。睽違10年不曾改裝的A8美食街，這次改裝後高達4成店家替換、由新品牌進駐。最受矚目當屬京都名店「然花抄院」，必買商品首推經典的長崎蛋糕。為了開幕造勢，信義A8即日起至6月29日推出「每日一物」，今（24）日是函館菓子工坊一口起司蛋糕買一送一。

■新光三越A8饕客俱樂部優惠：
6月24日：函館菓子工坊一口起司蛋糕買一送一，限100組。
6月25日、26日：kafeD精品咖啡、義式咖啡系列買一送一。
6月26日：蘭芳麵食館，精選優惠上扣50點麵食類單點全品項買一送一。
6月27日：LAC松樹皮菁華食品錠（175錠）6.5折。
6月28日 ：DONQ&mini one原味迷你可頌買10顆送2顆。
6月29日 ：CACAI CACAO消費打卡送巧克力薄片2片。

▲「然花抄院」插旗信義區，開賣新品雪花霜。（圖／業者提供）
▲「然花抄院」插旗信義區，開賣新品雪花霜。（圖／業者提供）

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