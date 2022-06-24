黑幫神作《少年吔》修復　高捷回春30年：變年輕了

台灣黑幫電影神作《少年吔，安啦！》4K數位修復版7月8日即將於大銀幕上映，高捷日前重返30年前拍攝地西門町，參加老字號國賓鉅院試映會，看到升級後的全新聲光效果和自己年輕俊俏模樣，驚訝說：「真的好像在看新片，你們用李安那套好萊塢特效把我變年輕了。」 高捷表示，透過大銀幕看到片中年輕的他，真的像是李安電影《雙子殺手》裡，威爾史密斯看到活生生的年輕自己，站在眼前一樣震撼。
負責修復這部經典神片的國家影視聽中心董事長藍祖蔚，向觀眾娓娓道出一段不為人知的修復啟動過程，和冥冥之中的神奇巧合。藍祖蔚透露：「兩年前，影視聽中心執行長王君琦告訴我，影迷許願修復片清單的榜首就是《少年吔，安啦！》，我當下決定全力以赴力、使命必達。」然而經過幾番波折，最後能重新與擁有版權的《少》片出品人張華坤製片搭上線，全靠張製片的好友資深電影人褚明仁大力協助，兩人在前年6月22日通了第一通電話，開啟了修復溝通。巧合的是，兩年後的首次媒體試映日期，竟然也是6月22日，遺憾的是，張華坤製片卻在前年底不幸因肺腺癌去世，看不到修復成果。
1992年問世的電影《少年吔，安啦！》，是由侯孝賢監製、徐小明執導、已故製片張華坤出品，這回經國家影視聽中心傾全力啟動數位修復計畫，邀集金馬攝影大師李屏賓、剪接大師廖慶松為本片底片調光、調色提供專業指導。尤其是當年因本片獲金馬獎最佳錄音獎的錄音大師杜篤之，在修復的最後一刻，找到原來的DAT母帶，再重新數位混音成5.1聲道，讓這部當年國片首次採用杜比立體音效的作品，能夠在今日放映影廳更先進的硬體設備下，首度讓觀眾完整體驗當年無法呈現，更升級版的音色。
除電影本身外，當年擔任原聲帶監製的「台灣搖滾教父」倪重華，為讓修復重映的作品再賦以新意，在睽違30年後，號召年輕嘻哈新生代歌手推出《少年吔，安啦！ 30週年致敬合輯》，由原本的搖滾轉為現今最流行的嘻哈曲風，透過嘻哈生力軍重新詮釋屬於台灣少年的青春歲月，將推出7首歌曲向經典致敬。