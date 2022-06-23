AKIRA放浪師弟開同居名單！童顏巨肌體脂僅5％　身材露光

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佐藤大樹最近主演戲劇《理想的男友》受到台灣觀眾喜愛，問及當「理想男友」的必備條件為何？他覺得當你有煩惱時，對方能夠給予幫助與解決、心情不好和精神不濟時，都能為你加油打氣的人，就是理想情人的條件；八木勇征則認為「在一起後，還能保持自己最放鬆的狀態，就是理想的男朋友」。
他們也推出類實境節目《The Usual Night》，八木勇征透露製作組僅給大方向的主題，成員皆沒有台詞、真實演出，也因為錄該節目的關係，他們發現成員沒看過的一面與表情，「我有很多和LEIYA一起拍攝的部分，我們是CP設定，所以我會多做一些喜歡的表現，我看到很多他我沒看過的反應，覺得很新鮮」。
佐藤大樹、八木勇征覺得生活在一起很有趣，未來不排斥未來宿舍生活，但佐藤大樹笑說不想跟世界同居，他解釋因為剛加入放浪一族時，曾與對方一起生活2年半，「我覺得差不多可以換人住看看」，所以有機會的話，他想跟八木勇征，以及前輩白濱亞嵐一起生活。
八木勇征出道前曾因「童顏巨肌」的身材爆紅，問及飲食管理與健身花費時間，他表示：「我吃的方面沒特別限制，都是大吃大喝，我習慣固定在每天工作前三小時，攝取胺基酸再去健身再去工作，這已經變成生活習慣，不過『童顏巨肌』這稱號我是滿喜歡的。」他也透露目前體脂肪為5至6％，佐藤大樹則是8％。
佐藤大樹最新日劇《理想的男友》、類實境節目《The Usual Night》皆在KKTV獨家播出，「FANTASTICS from 放浪一族」最新單曲《Escape》已數位發行。