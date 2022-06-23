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AKIRA放浪師弟開同居名單！童顏巨肌體脂僅5％　身材露光

▲佐藤大樹近期因日劇《理想的男友》備受討論；八木勇征（右）因愛健身有著結實好身材。（圖／LDH、KKTV、八木勇征IG）
▲佐藤大樹近期因日劇《理想的男友》備受討論；八木勇征（右）因愛健身有著結實好身材。（圖／LDH、KKTV、八木勇征IG）

記者陳雅蘭/台北-東京連線報導

2022-06-23 17:36:462022-06-23 17:37:28

日本LDH旗下男團、AKIRA師弟「FANTASTICS from 放浪一族」發行新單曲《Escape》，成員佐藤大樹、八木勇征今（23日）代表團體接受台灣媒體訪問，聊到因為錄製類實境節目而發現成員「不為人知」的一面，笑說未來不排斥再同居，佐藤大樹更許願有機會的話，想跟「放浪兄弟」前輩生活看看。

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▲「FANTASTICS from 放浪一族」受訪宣傳新單曲《Escape》。（圖／LDH、KKTV）
▲「FANTASTICS from 放浪一族」受訪宣傳新單曲《Escape》。（圖／LDH、KKTV）
「FANTASTICS from 放浪一族」曾因「武者修行」快閃台灣，佐藤大樹聊到當時回憶，最印象深刻的則是有超過200名粉絲到場支持，「因為是很臨時在社群網站上公布等等會在哪出現，很訝異會有這麼多粉絲默默支持我們，表演結束後工作人員也說，很多粉絲有在社群發表感想，還有當時跟成員一起吃小籠包，我到現在都還記得」。

佐藤大樹最近主演戲劇《理想的男友》受到台灣觀眾喜愛，問及當「理想男友」的必備條件為何？他覺得當你有煩惱時，對方能夠給予幫助與解決、心情不好和精神不濟時，都能為你加油打氣的人，就是理想情人的條件；八木勇征則認為「在一起後，還能保持自己最放鬆的狀態，就是理想的男朋友」。

▲佐藤大樹（右）認為理想男友必須能替另一半解決問題。（圖／LDH、KKTV）
▲佐藤大樹（右）認為理想男友必須能替另一半解決問題。（圖／LDH、KKTV）
他們也推出類實境節目《The Usual Night》，八木勇征透露製作組僅給大方向的主題，成員皆沒有台詞、真實演出，也因為錄該節目的關係，他們發現成員沒看過的一面與表情，「我有很多和LEIYA一起拍攝的部分，我們是CP設定，所以我會多做一些喜歡的表現，我看到很多他我沒看過的反應，覺得很新鮮」。

佐藤大樹、八木勇征覺得生活在一起很有趣，未來不排斥未來宿舍生活，但佐藤大樹笑說不想跟世界同居，他解釋因為剛加入放浪一族時，曾與對方一起生活2年半，「我覺得差不多可以換人住看看」，所以有機會的話，他想跟八木勇征，以及前輩白濱亞嵐一起生活。

八木勇征出道前曾因「童顏巨肌」的身材爆紅，問及飲食管理與健身花費時間，他表示：「我吃的方面沒特別限制，都是大吃大喝，我習慣固定在每天工作前三小時，攝取胺基酸再去健身再去工作，這已經變成生活習慣，不過『童顏巨肌』這稱號我是滿喜歡的。」他也透露目前體脂肪為5至6％，佐藤大樹則是8％。

佐藤大樹最新日劇《理想的男友》、類實境節目《The Usual Night》皆在KKTV獨家播出，「FANTASTICS from 放浪一族」最新單曲《Escape》已數位發行。

▲八木勇征獲封「童顏巨肌」，體脂肪只有5％。（圖／LDH、KKTV）
▲八木勇征獲封「童顏巨肌」，體脂肪只有5％。（圖／LDH、KKTV）

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