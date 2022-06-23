那個晚上，我不覺得我活著！呂忠翰談攀登干城章嘉的體悟

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呂忠翰這次在春季，體力充沛，天氣狀況良好的情況下出發，儘管他仍開心受訪，但他也說：「當你出發後，就是一個風險，就有可能遇到危險。」
他在這次冒險旅程，最難忘就是在途中快到山頂一度斷片，因為他要等著前面有氧攀登的人們攻頂，但路線險峻，即便他已經準備好可能等待的狀況，但他挑戰自己極限，持續等待，可說是超過自己極限，一度忘記自己在做什麼。
他提到，在海拔8000公尺以上，根本可說是「死亡禁區」，當下很多人的判斷都可能出問題，他就遇到一位印度的登山者，因為卡在艱困的道路，可能隨時會影響其他人，呂忠翰必須要一度把安全索鬆開，但當下這位登山者，已經聽不進去任何話，這也是讓呂忠翰必須做出決定，「我知道，我一旦跨過他，可能他就不在了。」
過去呂忠翰的體力甚至可以幫助不少山友，成功到達目的，甚至下山等，但這次「他只能自保」，他說：「我大概在8500到8200公尺時，我都不知道自己怎麼下來，應該是靠反射動作，就像打桌球這樣，我的腿也不是有意識的。」當時他還問雪巴「我還活著嗎？」
呂忠翰第一次感受到死亡威脅，他又繼續往下撤，沒想到又昏了2個小時，他感受到身體刺痛，這次醒來，卻只剩他一人。他說：「那個晚上，我不覺得我活著。」
為了這次登山體驗，呂忠翰三根手指嚴重凍傷，其實凍傷是家常便飯，但他卻認為可能這次搞不好也會讓他付出代價，還好還能感覺得到痛，這次冒險，讓他真的有嚇到，這趟幾乎是沒命的旅程，呂忠翰終於順利回家，也終於帶自己回來。
今年呂忠翰可能無法再度前往登山冒險，但展望明年，他說：「我希望透過我自身的故事，讓更多人知道，也期待有更多的青年，面對冒險與挑戰時，能勇敢堅持自己的選擇。」