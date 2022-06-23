弄頭髮花9000元！大馬前首相老婆奢華生活曝

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羅斯瑪的言論激怒許多馬來西亞人，因為他們早就發現，羅斯瑪每次與丈夫、前首相納吉一起公開亮相時，總是配戴奢華名錶和手提包，許多網友們認為，羅斯瑪的炫富行徑是納吉謀求連任的大選中落敗的原因之一。
據悉，由於當局嚴格控管媒體，因此幾乎看不到羅斯瑪奢侈的生活方式遭到公開批評。大馬警方曾在2018年於納吉親屬居住的公寓沒收數百個手提包和珠寶，其中包括昂貴的法國高級時尚品牌愛馬仕（Hermes）包款，因此又將網友們的注意力拉回羅斯瑪身上。
許多網友們都想知道，羅斯瑪和她的親戚們如何負擔如此奢華的生活方式。許多人拿她與菲律賓前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）相提並論，菲律賓前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）政權1986年遭推翻後，伊美黛留下超過1200雙鞋子。
現年66歲的羅斯瑪在2013年發行的授權傳記中說：「許多人抨擊我的穿著，不過有些首飾和衣服是用我自己的錢買的。這有什麼問題嗎？」她指出：「作為一個女人和領導人的妻子，我必須打理好自己，乾淨整潔，照顧好自己的儀容。當其他國家揶揄馬來西亞首相的妻子懶散，馬來西亞人也會蒙羞。」此番言論也引發網友們的正反兩面激辯，原因在於作為政治人物，如此炫富的行為會和底層百姓的刻苦生活形成鮮明對比。
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