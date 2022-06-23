明日還是熱！西半部高溫36度 午後「3大降雨熱區」曝光
今（23）日全台各地上半天晴朗炎熱，午後許多地方都降下大雷雨，中央氣象局指出，明（24）日的天氣跟今日相當類似，上半天晴朗、僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，不過午後大台北、中南部地區及各山區依舊有局部短暫雷陣雨，部分地區雨勢還是相當大，提醒民眾上午要防曬、午後出門記得攜帶雨具。而週末（6/25~6/26）受到水氣增多影響，午後雷陣雨範圍變大且雨勢更強，尤其中南部地區及各山區容易有短時間劇烈降雨情況發生，週末安排戶外活動要特別注意天氣變化。
氣象局預報員謝佩芸指出，受到太平洋高壓籠罩影響，明日上半天西半部地區高溫可達攝氏35到36度，東部地區高溫約攝氏32到33度，外島澎湖、金門、馬祖高溫約攝氏29到31度。氣象局持續發布高溫資訊，明日中午前後台北市、新北市、嘉義市、台東縣地區，以及彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷地帶、花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，台中市、南投縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號。
謝佩芸說，週六到下週一水氣增多，東南部地區及恆春半島整天都有局部短暫陣雨，其他地區上午維持多雲到晴，午後全台都要留意有局部短暫雷陣雨，並且有局部較大雨勢發生機率，尤其中南部地區及各山區，很有可能出現短延時強降雨，雨勢有時來得又大又急，因此前往山區活動要特別留意安全。