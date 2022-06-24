落實永續發展！中鋼碳素簽署支持氣候相關財務揭露

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杜清芳說，該公司長期重視氣候變遷，並致力於減緩氣候衝擊，目前已取得ISO50001 能源管理認證、ISO14001環境管理認證，並於去(110)年底，完成主要產品碳足跡盤查，且取得ISO14067國際標準認證。
杜清芳指出，該公司自今(111)年起參照TCFD所提出之4大核心要素及11項揭露建議指引，透過各部門主管參與，鑑別出潛在重大氣候風險與機會，並擬定因應策略及目標，積極規劃與執行減緩氣候變遷的具體作為，同時以定性、定量的方式追蹤管理，確保策略落實於日常營運中。
杜清芳並指出，在全球減碳浪潮下，該公司積極投入綠能產業，持續發展的主要產品─鋰離子電池負極材料，應用於儲能、電動載具及電動機工具等，產品銷售遍及歐、美、中、日、韓及泰國等，另外，該公司自主研發的高比表面積先進活性碳為高容量、高循環壽命之超級電容器關鍵原料，可應用於太陽光電、風力發電和智能電表等系統。
杜清芳強調，該公司也積極配合政府產創計畫，開發化合物半導體長晶所需要之高純度碳粉及石墨坩堝，化合物半導體適用於高頻、高壓之電力設備，是車用電子及儲能系統不可或缺之元件，在運用原料及技術優勢，中碳將把握低碳經濟轉型商機，持續開展產品多樣性及市場廣度，以長期布局綠色產業。