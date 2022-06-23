醉男逆向拒檢衝撞警　警鳴3槍圍捕車內查獲毒品

桃園市一名24歲鍾姓男子今（23）日凌晨5時左右，在中壢區大同路開車逆向行駛，剛好在附近巡邏的中壢警分局興國派出所員警，因此上前攔查，鍾男見狀隨即開車逃逸，並朝警方衝撞，員警立即閃避並對空鳴3槍及通報攔檢圍捕，10分鐘後在環北路與中福路口攔停成功，現場對駕駛鍾男實施酒測，酒測值達0.73mg/L，並於自小客內起獲愷他命殘渣，現場依法逮捕。
警方表示，本分局興國所員警於4-6時擔服巡邏勤務時，發現一自小客車沿中山路左轉違規逆向行駛中平路，警方於大同路前將其攔查，鍾男不服稽查並朝向員警衝撞，員警立即向旁閃避並大聲喝令制止，該車無視警方喝令，持續向前衝撞逃逸，造成員警所駕駛之警用機車毀損，現場員警見狀立即對空鳴3槍並通報攔截圍捕，鍾男於逃逸過程在環北路、中福路口與三台自小客車發生擦撞，所幸現場均無人受傷，警方趕到現場後隨即將該車攔停，並於現場實施酒測，酒測值達0.73mg/L，經實施附帶搜索後於該自小客內起獲愷他命殘渣，全案依毒品危害防制條例、公共危險、妨害公務、毀損等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。
警方呼籲，酒駕為交通肇事主因之一，已造成許多家庭破碎，為維護社會治安需要，請民眾配合警方執行勤務，切勿心存僥倖以身試法。
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