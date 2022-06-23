賈靜雯遭閨密奪愛！小三裝傻來電關心　「我超級傻眼」

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和這任男友分手後，男方便和閨密在一起，兩人到現在都還在交往。遭到閨密和男友雙重背叛，賈靜雯決定與雙方都斷絕關係，連主持人魯豫聽了都說：「這種事我特別不能接受跟理解！」
節目中，魯豫問賈靜雯，生活暴露在公眾眼光下，難道不會抗拒嗎？賈靜雯聞言回應：「我不在乎大家看到我什麼，我只是在盡力做各種嘗試，才更能去接近或看到一段關係。」但她也說，如果時間再來一次，她處理很多事情會更成熟一點，不會再用對立的方式與人交惡。
從賈靜雯的蛻變，筆者發現：人，是會改變的。
賈靜雯遇上修杰楷，只能說是「時間到了」，女方對婚姻與愛情的想法都產生變化，知道自己該改善什麼，以及適合的對象是誰。之前筆者看過賈靜雯接受陸媒「一条」專訪，提到自己早年在感情也有不夠成熟的部分，「我很衝動，只要覺得有人對我很好，就以為那是愛。」
性格衝動，使賈靜雯在感情裡也曾滿身是刺，讓別人不舒服，連帶影響到自己不舒服。直到經過那段挫敗的4年婚姻，她才明白：強心臟，是要靠自己訓練的，當一個女人心中有愛、有安全感的時候，就不會有什麼太大的問題。她說：「誠實地認清自己並修正自己，傷痛才會慢慢過去。」
她在魯豫節目裡講到，因為過去自己總將所有感情事都推得太極致，「經過那麼低的極致關係，我後頭所有的面對都是修復，我都是在很多事件當中學習。」她坦言現在的心境變得更和緩，不會再為了自我感受去用力，結果傷害到孩子或愛人，「因為我那個時候都沒發現，我是有受傷的。」
「覆巢毀卵，而鳳凰不翔；刳胎焚夭，而麒麟不至」，當你心心念念著鳳凰與麒麟，卻把他們的鳥巢跟幼胎盡數摧毀，怎麼可能會得到你想要的結果？
事實上，從賈靜雯自述當年在戀愛裡充滿不安全感，一直到後來爭取梧桐妹撫養權時，那種不惜一切向媒體公開喊話的用力，這種不留後路、覆巢毀卵的作法，除了傷人，也終究傷害了自己。
一段關係裡頭，斷捨離固然是一種勇敢，但某些人「斷捨離」的方式，卻是選擇去一味衝撞，反正我也沒有打算未來要跟你當朋友，我也有我想要爭取的權益，我何必與你留情面？然而，就像賈靜雯用她的生命經歷告訴我們：很多情況，你當下不見得會感到受傷，但多年後回想起來，你確實會有些遺憾，認為自己其實可以處理得更有智慧。
當你與他人明擺著對立，其實，你也受傷了。
無論感情還是人際都一樣，學會溫和的談判、友善的溝通、適時的同理，讓自己變得圓融絕對是有利無害，但上述這三個關鍵都得回到一個中心思想，就是「善良」。選擇當一個善良的人，自然而然就願意聽進去別人的建議和想法，同樣地，我們也可以練習向對方誠實表達自己的想法，並假設對方也是明理人，形成一種有建設性的交流與善的循環。
（註：不過，要是對方持續地蠻橫不講理，那就是另外一回事了，你也得想辦法保護自己，或者趕緊遠離，但這也是之後文章有機會再寫到的事情了）
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