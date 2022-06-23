夫婦撿到「大腳小萌貓」！求助動保傻眼：牠長大會金派喔
此貓非彼貓！許多動物的小時候長相都非常類似，有時候真的讓人傻傻分不清楚。美國田納西州一對夫妻日前在自家後院發現一隻小貓咪孤獨地在那裡徘徊，由於不見手足或是母貓的蹤影，夫妻好心地將牠送到動物保護組織尋求安置，沒想到工作人員一看見牠的大腳丫竟然當場愣住了！
根據外媒報導，美國動保組織「True Rescue」在本月18日於臉書粉專分享了隻「小貓」的故事，表示這對好心夫妻撿到牠之後，覺得牠急需幫助，便慌慌張張地帶牠衝到動物保護組織求助，不過當工作人員一看見小貓後立刻嚇傻，一開口就問：「你們知道牠是一隻山貓嗎？」，並解釋：「牠有一顆大頭，耳朵上的花紋也不常見，加上巨大的爪子，還有牠的咆哮…長大後不好惹喔！」夫婦這才知道，原來這隻有著大腳掌小貓咪，其實是「美國大山貓」的小幼寶！由於動保處也無法處理，因此只好派了一名志工，協助夫婦一起將這隻幼幼山貓送到田納西州的野生動物康復中心Walden's Puddle進行照料，不過這段奇妙的經歷，也讓工作人員自嘲地說：「在救援中心沒有一天會無聊！」
網友看了之後也紛紛表示：「差點要領養到美國大山貓了」、「不曉得牠能否與媽媽團聚呢？」、「一樣都是貓啦，只是牠長大會比較大隻（笑）」、「這隻不好惹喔」，另外也提醒，如果看見幼貓或是其他野生動物的幼崽，請先不要觸摸，有時母貓只是剛好出去覓食，或是幼寶不小心跑出藏身處，先觀察一段時間確認是走丟或被遺棄，或是當下情況很緊急，再決定是否救援。（編輯：陳珮瑜）