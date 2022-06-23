南美館地獄展觸霉頭該撤展？黃捷：認識多元文化消除恐懼
台南市美術館和法國凱布朗利博物館合作展出「亞洲的地獄與幽魂」，並用「湘西趕屍」的展照來宣傳，引發網友的熱議，不過有部分人士也用「不要怪力亂神」、「影響孩子成長」、「觸霉頭」等等的理由，希望館方停辦，對此高雄市議員黃捷認為十分可惜，認識多元文化其實是消除恐懼的第一步。
法國凱布朗利博物館向來就以推廣非歐洲藝術、各地風俗文化展覽聞名，先前也曾和高美館合作展出《刺青－身之印》，介紹刺青文化5000多年的歷史。這次的「亞洲的地獄與幽魂」展，更是把日本、泰國、中國的鬼怪文化進一步作介紹，包括大家熟悉的日本天狗、河童、鬼太郎，泰國鬼片中的鬼怪，以及台灣人熟悉的七爺八爺，都在展覽中有介紹，相當豐富。
在地誌學（topography）中，其實這種藉由特定文化進行的地方描寫，就是一種重要的研究路徑。人們會恐懼所謂的鬼怪，都是源自於對其瞭解的不足。但無論是神鬼，都是一個地方的人們「行動的場域」。這些專屬於地方特殊的鬼怪文化，其實跟宗教文化一樣，都是一個民族、國家的文化習俗，在社會學的範疇裡，是能了解地方的生活最深入也最容易的管道。
黃捷認為，法國凱布朗利博物館會選定台南做這樣的展覽，就是看準了台南是眾神之都，也是全台灣歷史最悠久的城市。台南本身的歷史文化背景，以及各廟宇宗教的神祇，再加上這場展覽，就是一個深度文化之旅。更何況台南麻豆的代天府，40年前就已經有十八層地獄，代表台南人對於神鬼文化本身就有一定程度的尊敬和了解。
黃捷說，館方已特別註明標語，對鬼怪主題敏感者，以及12歲以下兒童請斟酌入場。並呼籲不要攜帶桃木劍、糯米，或是裝扮成林正英入場。如果這樣都叫怪力亂神，那殭屍的咚咚殭屍ㄘㄟˋ、妖怪手錶、哈利波特等，是不是也要禁止了呢？