今日最聚焦／邊境解封夏天比冬天好！學者授出國3法寶

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「我認為夏天鬆比冬天鬆好！」金傳春認為，夏天時病毒活性會比較低，只是活性仍不會歸零，「你鬆下去你一定有危險，那這個風險你要承擔」，從科學流行病學角度來看，要了解入境大宗國家的疫情和病毒變化，「尤其他哪個病毒是崛起，然後這個崛起的病毒是變dominant（優勢）、是優勢病毒，那他佔百分之多少？他會影響重症病例？我覺得這個是重要的」。
金傳春建議，未來面對台灣開放邊境，除了在邊境攔截病毒，不讓病毒進入本土，也可以在病毒進入本土時，加強病毒偵測，教育民眾從早期就減少群聚，過去台灣是透過病毒棘蛋白（spike）的數個重要胺基酸位點判定是何種變異株，但現在Omicron變異太多，單單只看棘蛋白不夠，應要做全基因病毒偵測(genomic surveillance)。
金傳春提到，若台灣財力不足，無法全面進行全基因病毒偵測，也可仿照南非，針對重要的流行病學重要特徵偵測，像是對免疫弱勢族群、所有重症和死亡病例採檢，了解是感染哪種病毒株，若有發現某地區突然崛起大量病例，也要進行採檢，找出優勢病毒，就能告訴民眾哪些地方流行率高，避免群聚。
金傳春認為，現在出國旅遊沒有問題，許多國家入境都不用疫苗證明，但關鍵是在入境台灣後還要隔離，不論台灣採取隔離幾天的措施，都還是要有能力偵測（detect）病毒，針對境外移入疫情高發生率國家強化偵測。
對於隔離政策該如何調整，金傳春回應，應該還是要視病毒株決定，各國流行病毒株都不同，要看病毒在該國發生率、重症率、致死率，「重症病例永遠是你的第一優先去考量」，無法統一訂定隔離天數，「你現在說好多少天，然後那一個國家，突然哪一個病毒變高，你怎麼對得起國人？對不起！」
金傳春分享，國人出國時，可以帶三個法寶，第一個是戴好口罩以及面罩，防止新冠病毒透過氣溶膠傳播（aerosols transmission），第二個是要帶熱水瓶，維持呼吸道濕潤，「如果你少許的幾顆病毒，你大概你的免疫系統會handle（處理）」，第三則是要隨身攜帶酒精洗手液，另她也透露，可以補充維他命D3增加免疫力，且旅途中容易受到紫外光、時差、造成免疫力低下，建議不要搭乘長程航班，可以搭乘短程航班，利用轉機時間補充睡眠、調整免疫系統，再轉機去目的地，要特別注意的是，若有使用廁所時，要全面消毒，做到最好的防護。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。