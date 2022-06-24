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驚悚意外！中國蔚來測試車輛失控　墜樓慘釀2死畫面曝

▲中國電動汽車大廠「蔚來」22日傳出，有測試車輛從高樓衝出並墜下的驚悚事故。（圖／翻攝自微博）
▲中國電動汽車大廠「蔚來」22日傳出，有測試車輛從高樓衝出並墜下的驚悚事故。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-24 06:41:452022-06-24 06:41:51

中國電動汽車大廠「蔚來」22日傳出驚悚事故，1輛測試車輛於測試過程中，不知何故竟衝出大樓，從高處墜下，2名試車員傷重不治。有員工透露疑似是因掛錯檔位，而蔚來汽車則發出官方回應稱，初步確認是意外，與車輛本身沒有關係。

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綜合中媒報導，這起事故發生在22日下午5點多的上海，1輛測試車從創新港停車樓3層墜落地面，車身側翻在地，損毀嚴重，地面並有大量碎塊和碎玻璃，撞擊力道看上去頗為驚人。

警消獲報後趕到現場，用工具試圖拆卸車頂救人，然而2名被救出的測試人員因傷勢過重，其中1人送醫後當即搶救無效身亡，另1人雖經過手術，但還是於23日凌晨宣告不治。

報導指出，事故車輛是一部SUV蔚來新能源純電動車，有網友根據車型比對官網資訊，研斷可能是蔚來的ET7電動汽車，懷疑是在測試自動停車功能時，因操作問題才失控衝出大樓。

蔚來公司於23日晚間發出聲明，指其中1名罹難者為公司同事，另1人則是合作夥伴的員工，事故發生後，公司已第一時間協同公安部門啟動了事故原因調查分析程序，根據對現場情況的分析後，初步確認是一起（非車輛原因導致的）意外事故，至於確切原因仍在調查中。


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