S-70C機工長離世！全身95%燒燙傷 稚女輕喚「爸回家了」
海軍S-70C反潛直升機，在22日下午執行試飛科目操作時意外墜地，機上4名軍官緊急送醫，其中機工長劉尚鈞傷勢最嚴重，全身有95%燒燙傷，一度裝上葉克膜與死神拔河。家屬昨（23）晚決定放棄急救，劉尚鈞於晚間11點01分宣告不治，遺體送回桃園家中，軍中同袍列隊悲痛送行，劉尚鈞的稚女也向父親告別「爸爸回家了」，場面讓人鼻酸。
海軍司令部晚間表示，S-70C反潛直升機22日執行試飛科目操作時發生重落地事件，受傷機工長劉尚鈞士官長雖經專業醫療團隊全力搶救，仍不幸宣告不治。「謝謝劉尚鈞士官長為海軍的付出，願英雄安息，也祝福傷者早日康復」。目前另外3名傷者無生命危險，士官長郭冠廷全身有21%燒灼傷，仍在加護病房觀察；正、副駕駛陳錦凡、鄭行杰輕傷，目前也在住院治療中。
總統府發言人張惇涵今（24）日上午則表示，總統蔡英文深感悲慟不捨，指示國防部全力協助家屬後續治喪事宜，並徹底釐清事故原因。張惇涵指出，蔡英文亦指示國軍醫院全力照護仍在住院的3名人員，務必給予最好的照顧。
至於事故原因，海軍初判疑似尾旋翼失效，但檢視通聯，駕駛並未提及機械故障等問題，仍需進一步調查。海軍已下令同型機停飛實施飛安特檢。（編輯：倪浩軒）