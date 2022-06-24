COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

巴西男子投案　自稱涉及英國記者命案

▲一名叫做加布里埃爾（Gabriel）的巴西男子主動前往聖保羅刑事警察局投案，稱自己涉及原住民專家白瑞拉和英國記者菲力普斯在亞馬遜野豬谷遇害案。（示意圖非本人／翻攝pixabay）
▲一名叫做加布里埃爾（Gabriel）的巴西男子主動前往聖保羅刑事警察局投案，稱自己涉及原住民專家白瑞拉和英國記者菲力普斯在亞馬遜野豬谷遇害案。（示意圖非本人／翻攝pixabay）

中央社

2022-06-24 09:20:31

（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）一名叫做加布里埃爾（Gabriel）的巴西男子今天主動前往聖保羅刑事警察局投案，稱自己涉及原住民專家白瑞拉和英國記者菲力普斯在亞馬遜野豬谷遇害案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
菲力普斯（Dom Phillips）6月5日和國家原住民基金會（Funai）工作人員白瑞拉（Bruno Pereira）在前往野豬谷（Vale do Javari）原住民領地邊界後失蹤，15日證實遇害。

加布里埃爾自稱是亞馬遜州首府瑪瑙斯人，住在北阿塔拉亞（Atalaia do Norte）。他說命案主嫌阿馬里多‧奧利維拉（Amarildo de Oliveira）答應他，一旦東窗事發，不會將他供出來。

加布里埃爾向警方供稱，阿馬里多因菲力普斯調戲他的妻子而向他開槍。至於白瑞拉的死因，加布里埃爾說白瑞拉是「被滅口」，以免阿馬里多的罪行被告發。

加布里埃爾說，案發當天他正和阿馬里多喝酒，阿馬里多請他駕駛船隻，但他不曉得阿馬里多想做什麼。

他說，他和阿馬里多看見白瑞拉和菲力普斯所在的船隻，在靠近兩人的船隻前，阿馬里多就拿起一把來福槍，在3公尺左右的距離先後朝菲力普斯和白瑞拉開槍。

之後，阿馬里多和加布里埃爾將兩名死者的船隻拖曳到隱蔽處，將白瑞拉和菲力普斯的屍體蓋住，以免引人注意。然後阿馬里多找來兩人幫忙埋屍，加布里埃爾說不認識這兩人。

加布里埃爾說，他負責將白瑞拉和菲力普斯的個人物品藏在叢林裡，其他人負責處理屍體和船隻。

加布里埃爾供稱，命案發生後，他輾轉逃至聖保羅，在街頭遊蕩，因思念家中幼兒，加上最終受不住良心懲罰，決定向警局投案。加布里埃爾的供詞將交給負責調查這起命案的聯邦警察。

巴西聯邦警察22日稱，已經完成在野豬谷發現的骸骨科學鑑定，法醫檢查後證實死者是是白瑞拉和菲力普斯。

自從阿馬里多承認謀殺白瑞拉和菲力普斯以來，死者的家屬們一直在等待領回親人遺體。菲力普斯的巴西妻子桑派歐（Alessandra Sampaio）說：「現在我們可以帶他們回家，用愛說再見。」（編輯：周永捷）1110624

美國會暴動聽證會　揭川普施壓司法部推翻選舉結果

烏克蘭152處歷史遺跡遭破壞　英對俄實施新制裁

烏防長：收到美援先進火箭系統「海馬斯」　盼扭轉戰局

我要加薪！暑假旅遊旺季將至　希斯羅機場英航員工喊罷工

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

繼續作答
即時
推薦閱讀