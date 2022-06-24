巴西男子投案　自稱涉及英國記者命案

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加布里埃爾自稱是亞馬遜州首府瑪瑙斯人，住在北阿塔拉亞（Atalaia do Norte）。他說命案主嫌阿馬里多‧奧利維拉（Amarildo de Oliveira）答應他，一旦東窗事發，不會將他供出來。
加布里埃爾向警方供稱，阿馬里多因菲力普斯調戲他的妻子而向他開槍。至於白瑞拉的死因，加布里埃爾說白瑞拉是「被滅口」，以免阿馬里多的罪行被告發。
加布里埃爾說，案發當天他正和阿馬里多喝酒，阿馬里多請他駕駛船隻，但他不曉得阿馬里多想做什麼。
他說，他和阿馬里多看見白瑞拉和菲力普斯所在的船隻，在靠近兩人的船隻前，阿馬里多就拿起一把來福槍，在3公尺左右的距離先後朝菲力普斯和白瑞拉開槍。
之後，阿馬里多和加布里埃爾將兩名死者的船隻拖曳到隱蔽處，將白瑞拉和菲力普斯的屍體蓋住，以免引人注意。然後阿馬里多找來兩人幫忙埋屍，加布里埃爾說不認識這兩人。
加布里埃爾說，他負責將白瑞拉和菲力普斯的個人物品藏在叢林裡，其他人負責處理屍體和船隻。
加布里埃爾供稱，命案發生後，他輾轉逃至聖保羅，在街頭遊蕩，因思念家中幼兒，加上最終受不住良心懲罰，決定向警局投案。加布里埃爾的供詞將交給負責調查這起命案的聯邦警察。
巴西聯邦警察22日稱，已經完成在野豬谷發現的骸骨科學鑑定，法醫檢查後證實死者是是白瑞拉和菲力普斯。
自從阿馬里多承認謀殺白瑞拉和菲力普斯以來，死者的家屬們一直在等待領回親人遺體。菲力普斯的巴西妻子桑派歐（Alessandra Sampaio）說：「現在我們可以帶他們回家，用愛說再見。」（編輯：周永捷）1110624