名家論壇》黃創夏／沒有「領頭羊」的2022大選

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然而局面瞬間扭轉，在台灣進入「萬例年間」（每天確診超過1萬例），而「共存」的「超前部署」不如民眾預期之下，民進黨原本寄望可以成為大選領頭羊的陳時中，光芒快速消褪，沒有「指揮官光芒」庇佑之下，民進黨再度處在逆風！
更尷尬的是，民進黨不止是選情崩壞的速度可能超乎預期，沒有陳時中當領頭羊的局面之下，還有「寄希望於黃珊珊」的窘況，似乎只能靠黃珊珊的氣勢拉抬，才可以讓國民黨目前「撿便宜」的局面稍有緩解。
一路走來，始終如一，民進黨最大的冒險和風險就是「單押陳時中」，盲信在陳時中的「防疫紅利」庇護下，民進黨充滿投機心理以為可以得到「超額暴利」，這樣「因人成事」的心態，民進黨的佈陣和戰略，反而欠缺積極突破和嘗試的進步性，只剩下一個字：等。
其次，民進黨把「防疫紅利」和「政治紅利」完全自我混淆了，陳時中能夠在疫情初起時備受大家信任，那是因為當時的他是「非政治化」，所以能在最急迫混亂時安定人心，信賴和接受他的指引。但當民進黨天天一堆人像是在唸經般把陳時中當成「選票萬靈丹」，陳時中的「專業特性」政治味道越來越濃烈，信賴感衰褪，而「政治特性」越來越被定性。
疫情沒有狀況自然無事，但當中央決心要將防疫概念由「清零」導向「共存」，被視為已經是「越來越純粹的政治人格」之陳時中，原本該是在中央和地方之間「循循善誘」和「環環相扣」的樞紐，卻每一個決策都是「地方和中央較勁」的呈現，那些地方首長，特別是雙北首長另有居心，自不待言；然而本該是「專業人」的陳時中，給人也只是「政治人」觀感，民進黨的「防疫信用卡」瞬間刷爆！
特別是「1922不具公權力」以及「盡速，沒強制24小時」引爆的並不是「防疫運作」的批評，而是「態度」和「同理心」，和新北市的侯友宜一模一樣，絕大多數人民都可以理解「緊急救護」是第一線執行，基本上並不涉及「決策」，而在形勢變化快速之下，怎樣立刻因應補救，才是多數人關切的重點。
但侯友宜的「119的81分鐘」以及陳時中的「1922的143分鐘」，人民傻眼的是經過了超過1000多天的日子，結果一個整合的「單一窗口」都付之闕如，這段日子宣傳的「超前部署」全面破滅！
而陳時中的「肩膀」也和侯友宜一樣是不可信任，侯友宜面對恩恩爸爸的需求，滿口全力配合卻處處關卡，第一線的消防局承受所有責難還要搞一場「虛擬實境」，雖然民進黨缺乏強力的新北市長參選人足以挑戰侯友宜，侯友宜連任機率極大，但他在恩恩事件中的政治人格、政治擔當、還有危機處理能力，都已經讓許多人看破侯友宜的格局，侯友宜2024已經無望！
當侯友宜在2024沒有希望之下，侯友宜也喪失了泛藍軍在2022大選「領頭羊」的號召力，雖然國民黨看似少了一個強力的「帶頭大哥」，但民進黨也失去了一個可以當成「斬首對象」的主攻戰場。
而陳時中則是更麻煩，隨著人民百姓對於疫情準備工作的不滿，陳時中的仇恨值持續攀高，雖然參選台北市機率依然很高，但「選票擴張能力」迅速流失，說穿了，頂多也只是鞏固住民進黨在台北市的基本盤而已。
陳時中的光芒盡褪，還造成了民進黨也和國民黨一樣，沒有了「領頭羊」，民進黨在全台灣各地的帶頭大哥也同樣付之闕如，此情此景之下，還會讓民進黨內「後蔡英文時代」的派系紛擾，緊張直接檯面化。
如果陳時中到頭來只能「鞏固基本盤」，那為什麼不讓正國會的林佳龍有公平的競爭機會？內部的紛擾將會更影響民進黨的整體戰力！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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