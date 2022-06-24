7-11小白單別丟！明起取件「每張繼續賺7元」：快領包裹
618網購包裹還沒領完的消費者別失望，7-ELEVEN宣布「包裹安心取」活動加碼延長，明（25）日起至6月30日前，到門市取貨繼續送購物抵用金7元，全台限量100萬組。而全家則續推包裹取件雙重好康，除了飲品買一送一優惠券，早鳥取貨再抽iPhone 13 256GB。
針對618購物大檔期，7-ELEVEN上周就開跑「包裹安心取」活動，在網購平台下單並到門市取貨，憑取件小白單掃碼現賺7元購物金，全台限量200萬組。不過618檔期店家出貨量大，許多包裹到現在才陸續到店，7-ELEVEN宣布延長「安心取」活動，明（25）日起至6月30日再加碼100萬組。
明日起第二波發放的7元購物抵用券，必須在6月30日前完成掃碼，可兌換至7月10日前。至於第一波「安心取」活動，也就是在今天之前拿到的小白單收據，最晚必須在今（24）日前完成掃碼，活動抵用券可兌換至6月30日前。兩波段抵用券的使用期限不同，消費者得多留意，別白白放到過期。
全家超商續推網購包裹取件雙重好康，即日起至7月12日前到店領取網購包裹，送FMC玳玳花油切綠茶、POWER能量水買一送一優惠券。如果包裹到店「第2天前」就完成取貨，另有早鳥優惠，出示全家會員條碼或報電話，加抽全家會員點數50萬點及iPhone 13 256GB。