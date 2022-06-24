待業焦慮破4年新高！81%新鮮人願降薪屈就

yes123求職網調查顯示，畢業、退伍後若無他人援助，只靠求學時累積的存款，平均可支撐1.4個月的待業時間，仍保持「生活無虞」。但其中甚至有41.4%透露，屬於「完全無法支撐」，處於零存款窘境。實際上新鮮人的「待業忍耐極限」，平均落在5.5個月，約為165天；其中甚至有14.3%的人，自認忍受極限僅1個月以下。
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調查就發現，相較於去年畢業季，評估今年碰上本土疫情變數，覺得自己嚮往的職缺，平均數量變化狀況，其中50.9%的新鮮人認為恐怕會比去年減少；36.9%認為算是持平；僅12.2%認為仍然會比去年增加。
同樣評估疫情因素，覺得自己能拿到的起薪平均金額變化情況，其中64.6%認為算是持平；24.8%認為恐怕會比去年減少；僅10.6%認為仍然會比去年增加。
此次調查也發現，合計有91.2%的新鮮人透露，在待業期間時，會有「焦慮感」，其中又分成74.1%屬於天天都會有焦慮感；17.1%屬於偶而會有焦慮感。新鮮人罹患「待業焦慮症」比例，也高於去年的89.8%，與前年的87.7%，以及2019年的85.6%，創下4年新高。
yes123求職網發言人楊宗斌解讀，這代表新鮮人為了在疫情年「求職突圍」，被迫接受起薪較低的狀況，畢竟不少人剛出社會時，沒有太多存款可維持無業時的生計，先求工作有著落，才能減輕經濟壓力或分擔家計。至於待業焦慮的比例，顯見疫情對求職造成的衝擊，持續深深影響今年畢業生的心理，讓他們沒有樂觀的權利。