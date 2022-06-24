台經院5月景氣動向　服務業止跌反彈、製造業創2年新低

台灣經濟研究院今（24）日公布「5月景氣動向調查報告」，製造業營業氣候測驗點續呈下滑態勢，反觀服務業測驗點轉為小幅上揚，營建業測驗點也結束連續三個月下滑，轉為上揚。



5月製造業營業氣候測驗點為92.58點，較上月修正後的94.79點，下滑2.21點，呈現連續五個月下滑態勢，是2020年7月以來新低紀錄；服務業營業氣候測驗點為95.86點，較上月修正後的95.26點，增加0.60點；至於營建業的部分，營業氣候測驗點為98.14點，較4月的96.10點，上揚2.04點，結束先前連續三個月下滑的走勢。







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