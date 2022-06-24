台經院5月景氣動向　服務業止跌反彈、製造業創2年新低

台灣經濟研究院今（24）日公布「5月景氣動向調查報告」，製造業營業氣候測驗點續呈下滑態勢，反觀服務業測驗點轉為小幅上揚，營建業測驗點也結束連續三個月下滑，轉為上揚。
5月製造業營業氣候測驗點為92.58點，較上月修正後的94.79點，下滑2.21點，呈現連續五個月下滑態勢，是2020年7月以來新低紀錄；服務業營業氣候測驗點為95.86點，較上月修正後的95.26點，增加0.60點；至於營建業的部分，營業氣候測驗點為98.14點，較4月的96.10點，上揚2.04點，結束先前連續三個月下滑的走勢。
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台經院指出，觀察近期國際經濟情勢，俄烏戰爭遲遲未結束，使得全球通膨壓力有增無減，加上金融資產的崩跌，降低民眾消費和企業投資的意願，導致近期世界銀行（World Bank）與經濟合作與發展組織（OECD）均調降今年全球經濟成長預估，世銀還警告全球面臨停滯性通膨的風險增加。
台經院頗析製造業營業氣候下滑，以及服務、營建業止跌反彈的原因。首先，在國內製造業方面，儘管晶圓代工與封測需求依舊暢旺，消費性電子產品需求卻持續下滑，使得相關供應鏈接連啟動庫存與訂單調整，故資通訊產業對當月與未來半年景氣表現的廠商看法呈現兩極。
而服務業儘管面臨國內疫情延燒，民眾外出聚餐意願降低，加上產險業者受到防疫保險賠款及增提賠款準備的影響，使得餐旅業與保險業者看壞當月景氣表現，不過有鑑於疫情共存已成常態，政府持續鬆綁邊境管制，有望帶動商務、旅遊活動趨於熱絡，民眾出遊興致也將逐漸回升，故零售業與餐旅業看好未來半年景氣的廠商比例較上個月高。
在營建業方面，營業氣候測驗點轉為上揚的主要原因，是由於機電標工程進度有明顯趨升的態勢、近期本土疫情已逐漸脫離高原期、時序進入工務發包高峰等因素，使營建業者對於未來半年看法較上月調查相比略顯改善。
然而，營造業所面臨的經營環境問題，加上公股民營銀行全面縮手房貸業務、市場對利率持續調升仍有預期等負面因素，仍將壓抑未來半年營建業景氣反彈的幅度。