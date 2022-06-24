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85度C「低調甜品」老饕不藏了！網讚CP值：肯德基危險了

▲原PO分享85度C一款低調甜品「蛋撻」，大讚吃起來跟「肯德基很像」，貼文一出，老饕全瘋狂。（圖／NOWnews資料照）
▲原PO分享85度C一款低調甜品「蛋撻」，大讚吃起來跟「肯德基很像」，貼文一出，老饕全瘋狂。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 11:57:27

許多人每天都要來杯咖啡醒腦，而台灣連鎖咖啡廳市場競爭激烈，其中最廣為人知的就屬星巴克、85度C、Cama和路易莎了；對此，就有網友分享85度C一款「低調甜品」，大讚吃起來跟「肯德基蛋撻很像」，貼文一出，老饕全瘋狂。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「85度C的高CP值點心」為題發文，表示85度C的高CP值點心就是蛋撻，「吃起來跟肯德基原味蛋撻很像，但一個賣25／一盒6入120，怎麼感覺比肯德基便宜很多」。

原PO接著分享口感，「我覺得肯德基的比較甜一點，但就cp值而言打趴肯德基原味。吃起來還不錯，大家下次去可以買買看，好像很少人知道85度C賣蛋撻，吃了蛋撻以後，更有動力上今天的飛輪團課了 」。

▲原PO分享85度C一款低調甜品「蛋撻」，大讚「吃起來跟肯德基原味蛋撻很像」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO分享85度C一款低調甜品「蛋撻」，大讚「吃起來跟肯德基原味蛋撻很像」。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「我第一次得知85有蛋塔欸！」、「真的可以跟肯德基比嗎」、「好想吃」、「真的很好吃！！」、「我是85忠實顧客我竟然不知道」。

其中，也有不少吃過的網友大讚，「以CP值來說，肯德基危險XD，但是個人還是最愛肯德基的」、「以前我爸有買回來過！我還很驚訝竟然有賣蛋塔，我印象是不錯吃的，一個人把六個吃光光都沒問題。差點忘記85有賣蛋塔，感謝提醒，要手刀去買了」、「對！85蛋塔很好吃！」、「真的好吃！有一次家人買回來一口氣就吃掉半盒」、「我家附近的85度C有粉專，我每次都先在粉專跟他們預定時間，店家都會幫我在約定時間內現烤好，真的很好吃」。

還有店員回應，「不一定會有，要問，我們店可以先訂」、「85員工經過～最近都有喔～在群組都會先出來」、「我是85員工，真的覺得蛋塔超好吃！尤其剛烤出來很讚，個人覺得肯德基偏甜一點點。6顆才120真的很省荷包，因為男友也愛吃，所以我快平均一個禮拜買一盒了」；但也有網友認為，「我覺得差這麼多欸…」、「太甜了..比全糖還甜..」。（編輯：郭佩蓉）

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