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直播／確診後首回歸記者會！邊境將開放？陳時中最新說明

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 14:00:00

中央流行疫情指揮中心昨(23)日公布國內新增48,356例COVID-19確定病例，分別為48,283例本土個案及73例境外移入；另確診個案中新增166例死亡。而指揮中心指揮官陳時中自6月12日確診後，今日將首度回歸防疫記者會，親自在記者會上主持說明最新疫情及相關防疫作為等事宜。

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陳時中自解隔後，每天在防疫記者會上都有媒體關心何時要回來，發言人莊人祥之前就表示陳時中身體狀況良好，快篩陽的第二條線「越來越淡」，和大家見面的機會越來越高，而果然今日下午順利回歸。另外，前副總統陳建仁認為7～8月可考慮開放邊境，莊人祥昨日也說明會朝放寬每週入境人次總量，開放探親、觀光等2大方向規劃，至於確定的實施時程則仍待觀察。

最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會說明，由指揮官陳時中主持，《NOWnews今日新聞》全程直播，帶您一同掌握。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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