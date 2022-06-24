直播／確診後首回歸記者會！邊境將開放？陳時中最新說明
中央流行疫情指揮中心昨(23)日公布國內新增48,356例COVID-19確定病例，分別為48,283例本土個案及73例境外移入；另確診個案中新增166例死亡。而指揮中心指揮官陳時中自6月12日確診後，今日將首度回歸防疫記者會，親自在記者會上主持說明最新疫情及相關防疫作為等事宜。
陳時中自解隔後，每天在防疫記者會上都有媒體關心何時要回來，發言人莊人祥之前就表示陳時中身體狀況良好，快篩陽的第二條線「越來越淡」，和大家見面的機會越來越高，而果然今日下午順利回歸。另外，前副總統陳建仁認為7～8月可考慮開放邊境，莊人祥昨日也說明會朝放寬每週入境人次總量，開放探親、觀光等2大方向規劃，至於確定的實施時程則仍待觀察。
最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會說明，由指揮官陳時中主持，《NOWnews今日新聞》全程直播，帶您一同掌握。（編輯：倪浩軒）
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