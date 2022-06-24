COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

具俊曄刺青「台灣經緯度」：我的安身處　4紋身全藏大S

▲具俊曄（左）與大S結婚多了4個刺青。（圖／friDay提供）
▲具俊曄（左）與大S結婚多了4個刺青。（圖／friDay提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-06-24 12:00:00

「酷龍」具俊曄上劉在錫節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，公開與大S（徐熙媛）復合閃婚的愛情故事，具俊曄透露身上有3個關於大S的刺青，其中一個是台灣的經緯度，他形容圖案是：「船錨綁著緞帶，還有台灣經緯度，就像那裡變成我的安身處一樣。」加上婚戒也是刺青，劉在錫聽了忍不住感嘆，具俊曄「國民女婿」的稱號不是空口無憑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲具俊曄稱台灣是安身處。（圖／friDay提供）
▲具俊曄稱台灣是安身處。（圖／friDay提供）
除了有台灣經緯度紋身，具俊曄在手臂刺青大S的名字以及星座天秤座，具俊曄放閃說：「本來刺青師不太會幫人刺愛人的名字，因為情人的名字可能會變，但是我不會改變。」具俊曄滿臉「老婆傻瓜」的幸福模樣，讓劉在錫露出肉麻的咬牙表情，畫面非常搞笑。

▲具俊曄誇老婆大S手很白。（圖／friDay提供）
▲具俊曄婚戒也是刺青。（圖／friDay提供）
談起兩人在20年後再相遇，具俊曄說：「我是在得知她離婚之後，一邊思考這件事一邊翻看以前的照片，興起了『應該打電話給她』的念頭」、「她接了之後我說『嗨，我是光頭』，她用韓語回我『是我，熙媛』，然後我們就聊起來了」、「從那時起我對她的那份被掩埋起來的愛就這樣湧上了」、「因為疫情的關係我無法去台灣，如果不結婚的話不知哪時才能見面，所以我就提議結婚，結果她很爽快地就答應了」。

▲具俊曄秀出皇冠紋身。（圖／benlazo.nn8 IG）
▲具俊曄把「熙媛」紋上手臂。（圖／benlazo.nn8 IG）
他在節目上當場示範於視訊通話中用單膝下跪的方式求婚，示範完後還因太過害羞猛搥了劉在錫幾下，並補充道：「熙媛提議如果結婚的話，我們的婚戒就用刺青代替吧。」接著公開在台灣登記結婚當天的甜蜜同框照，並不時向兩位主持人說：「她的手很白吧」、「她看起來是不是很像天使」、「她現在對我來說也仍舊是個少女」。

▲大S和具俊曄婚紗簡單，卻洋溢滿滿幸福。(圖／翻攝asosbarbiedee IG)
▲大S（左）和具俊曄婚紗簡單，卻洋溢滿滿幸福。(圖／翻攝asosbarbiedee IG)
具俊曄在節目最後對大S深情喊話道：「熙媛啊，20年之後妳還選擇接受我，我真的覺得很感激，在之後的人生中請妳也和我一起有趣地、健康地過日子，我會在妳身邊守護著妳、愛著妳、疼惜妳，希望我們可以一起度過精彩有趣的人生。熙媛啊，我愛妳。」各種炫妻撒糖無極限，洋溢著滿滿幸福感。


具俊曄無尾熊抱大S！背影照甜出汁　黑范夫婦見證幸福  

「到死之前都要愛著大S」！具俊曄說完突道歉　原因在這

大S婚紗照鬼臉三連拍超甜！網秒讚：比跟汪小菲幸福多了

具俊曄放閃激吻大S！讚老婆就像天使　首揭異國婆媳關係

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀