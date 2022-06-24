具俊曄刺青「台灣經緯度」：我的安身處 4紋身全藏大S
「酷龍」具俊曄上劉在錫節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，公開與大S（徐熙媛）復合閃婚的愛情故事，具俊曄透露身上有3個關於大S的刺青，其中一個是台灣的經緯度，他形容圖案是：「船錨綁著緞帶，還有台灣經緯度，就像那裡變成我的安身處一樣。」加上婚戒也是刺青，劉在錫聽了忍不住感嘆，具俊曄「國民女婿」的稱號不是空口無憑。
除了有台灣經緯度紋身，具俊曄在手臂刺青大S的名字以及星座天秤座，具俊曄放閃說：「本來刺青師不太會幫人刺愛人的名字，因為情人的名字可能會變，但是我不會改變。」具俊曄滿臉「老婆傻瓜」的幸福模樣，讓劉在錫露出肉麻的咬牙表情，畫面非常搞笑。
談起兩人在20年後再相遇，具俊曄說：「我是在得知她離婚之後，一邊思考這件事一邊翻看以前的照片，興起了『應該打電話給她』的念頭」、「她接了之後我說『嗨，我是光頭』，她用韓語回我『是我，熙媛』，然後我們就聊起來了」、「從那時起我對她的那份被掩埋起來的愛就這樣湧上了」、「因為疫情的關係我無法去台灣，如果不結婚的話不知哪時才能見面，所以我就提議結婚，結果她很爽快地就答應了」。
他在節目上當場示範於視訊通話中用單膝下跪的方式求婚，示範完後還因太過害羞猛搥了劉在錫幾下，並補充道：「熙媛提議如果結婚的話，我們的婚戒就用刺青代替吧。」接著公開在台灣登記結婚當天的甜蜜同框照，並不時向兩位主持人說：「她的手很白吧」、「她看起來是不是很像天使」、「她現在對我來說也仍舊是個少女」。
具俊曄在節目最後對大S深情喊話道：「熙媛啊，20年之後妳還選擇接受我，我真的覺得很感激，在之後的人生中請妳也和我一起有趣地、健康地過日子，我會在妳身邊守護著妳、愛著妳、疼惜妳，希望我們可以一起度過精彩有趣的人生。熙媛啊，我愛妳。」各種炫妻撒糖無極限，洋溢著滿滿幸福感。