媽媽市長再度戴上小黃帽　化身「交通安全特戰隊」員

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臺中市政府一向重視兒童交通安全扎根教育，回顧去(110)年10月20日舉辦「小小駕駛上路去」兒童交通安全宣導活動，市長盧秀燕戴上黃色小學生帽，與南屯區大墩國小55位小朋友演出互動式情境劇，在市府台灣大道市政大樓前佈置模擬道路的行動式交通安全教育園區，盧市長化身小學生，與孩童們一起過馬路，活動也安排小朋友騎乘孩童版警用小哈雷機車及兒童專用迷你小汽車實際體驗，在模擬道路地墊上學習無號誌路口停讓方式、轉彎車輛應讓直行車先行，讓孩子不僅以行人角度學習，也能以駕駛的立場換位思考。當日活動現場，盧市長也坐上大型車駕駛座，體驗大車駕駛的「視野死角」，提醒大車轉彎時要打方向燈，擺頭察看後照鏡有無人車，行經路口要減速，並注意車前狀況、保持警戒。
盧市長表示，每年都響應靖娟兒童安全文教基金會，一同努力推行兒童交通安全計畫，守護孩子交通安全是一項長期的志業，市府相當重視交通安全，希望透過宣導將正確觀念傳遞到台中每個角落，例如過斑馬線時看到行人號誌燈的綠燈在閃，許多人都認為要趕快過馬路，但其實是提醒已快轉為紅燈，行人應停下腳步；如能將遵守交通秩序、禮讓及尊重行人等交通安全觀念內化為常識，每位用路人從小建立正確交通安全知識，日後才有正確安全駕駛用路行為，以期降低國人交通事故死傷，讓用路人更安全。(台中市政府交通局廣告)