蔣萬安稱當選發敬老金 黃珊珊：開支票可能只是說說的人
國民黨立委、台北市長參選人蔣萬安日前稱當選後會恢復發敬老金。對此，台北市副市長黃珊珊今 (24)日回應，北市開的是本票一定可以執行，「開支票的可能只是說說的人」。
黃珊珊上午出席北市華江整宅電梯啟用記者會，會後媒體詢問若當選北市長，會恢復發放重陽敬老金？黃珊珊說，這是制度面問題，不會說自己當選就怎麼樣，這該全國要一致性討論的事，北市議會既然通過，中央也有相關表態，授權市政府按照財政狀況來做發放依據，北市正在討論，對老人尊敬不是只發一筆錢，到現在花31億補助老人健保費、高齡前瞻運動中心，這絕對大於敬老金。黃珊珊強調，長輩們需要的不單單只是一筆錢，而是完整的老人政策。
蔣萬安日前稱當選後會恢復發敬老金，媒體追問，是否會覺得蔣萬安發政策支票？黃珊珊說，「北市是執政者，開的是本票一定可以執行，開支票的可能只是說說的人。」
黃珊珊強調，北市府會很務實把面對到的狀況清楚地告訴市民，不只面對這件事，接下來通膨、疫後百業復甦振興預算，還有台灣能源短缺等等，她認為政府執政者不能只看一個是項目，要看整個資源如何分配，如何增加開源節流，把老人福利做得更好，不是只是單一發一筆錢，其他事都不要了嗎？