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爽遇最輕鬆面試！女被錄取愣「怕屎缺」　過來人揭神待遇

▲有女網友遇到有史以來最輕鬆的面試，卻擔憂怕是屎缺，而引來過來人分享神待遇。（示意圖／翻攝pexels）
▲有女網友遇到有史以來最輕鬆的面試，卻擔憂怕是屎缺，而引來過來人分享神待遇。（示意圖／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 13:15:04

公司在徵求人才時，除了會透過求職者的經歷、技能等進行篩選，求職者的應變能力及談吐也是錄取與否的關鍵因素之一。不過，就有一名女網友表示，遇到有史以來最輕鬆的面試，讓她擔憂直呼「我蠻想去的但又擔心會不會是屎缺？」而引來過來人分享超爽經歷。

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原PO於Dcard上指出，最近剛畢業正在找尋工作，剛好遇到一間公司開出職缺，且強調「歡迎畢業生投遞履歷」，讓她相當心動，而決定將履歷投出，後來也幸運收到面試邀約，但她坦言面試過程輕鬆又愉快，「簡直像是去聊天的！」

▲面試示意圖。（示意圖／翻攝photoAC）
▲女網友表示遇到有史以來最輕鬆的面試。（示意圖，非當事人／翻攝photoAC）
她解釋，面試官一開始先開始介紹公司，事後還帶她參觀公司，「整個面試過程可以說是去聊天的，就是問一些跟工作毫無相關的問題，有沒有男朋友？是在外租屋嗎？通勤時間多久？類似這樣的問題～其他像是自我介紹、優缺點、人格特質，這些全部都沒問」。

她進一步說明，因前間面試的公司關卡較多，如今面對簡單又輕鬆的面試，讓她既驚訝又擔憂，好奇詢問「讓我非常的驚訝，我蠻想去的但又擔心會不會是屎缺！？有這麼輕鬆又容易的面試嗎」。

▲面試示意圖。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲女網友擔憂坦言「我蠻想去的但又擔心會不會是屎缺！？有這麼輕鬆又容易的面試嗎」。（示意圖／翻攝自Pexels）
貼文一出，隨即引起眾人留言，「面試輕鬆不代表職務輕鬆」、「因為你是新鮮人的關係吧！通常履歷資料來，簡單問問，人格+溝通對談沒問題就可以上工了」、「目前面試很多間了，一半都像在聊天，另一半則比較嚴肅正式」、「我參加過類似性質的公司面試，二面跟大主管也很像在聊天」。

其中也釣出許多過來人分享，「我公司當初面試也是輕鬆聊天+介紹公司，但卻是面試多家公司裡薪資開最高的，進來之後同事主管都很棒，很願意分享」、「我目前工作也是當初聊聊天，聊聊過去經驗，是知名企業，完全不是屎缺，進來後完全是夢幻工作，準時下班公司福利超好，工作內容跟我過去相比輕鬆超級多，年薪百萬以上」、「我的面試也很輕鬆，但這份工作超爆好，薪水也比外面高滿多的，當初面試也是一直聊天，專業問題也都沒有問」。

但也有行家坦言，「要從這邊判斷是不是屎缺很難啦！畢竟每間公司風格不同，有的就是想要找能力很強的，有的就是想要找個性上合得來的，建議可以先試試 反正苗頭不對再趕快跑就好」、「主要還是看公司，我畢業兩年了去面試也會被問這些問題，聊天內容也很輕鬆，可是最後也沒錄用妳」，認為公司風氣和錄用人才取向不太相同，無法以此當作屎缺標準。（編輯：陳雅雲）

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