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演員朱九繼子身亡！助陣談判遭車撞　搶救8天仍傷重不治

▲演員朱九（圖中）的繼子，日前因與人談判，遭對方開車衝撞，身受重傷，今（24）日凌晨宣告不治。（圖／翻攝朱九臉書）
▲演員朱九（圖中）的繼子，日前因與人談判，遭對方開車衝撞，身受重傷，今（24）日凌晨宣告不治。（圖／翻攝朱九臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 13:15:312022-06-24 13:37:20

資深演員朱九（朱進新）的周姓繼子（21歲），本月16日與他人相約在苑裡鎮苑裡漁港談判，不料雙方一言不合爆發衝突，周男更遭對方開車衝撞，導致其頭部重創，昏迷指數僅剩下3，搶救8天後仍於今（24）日凌晨宣告傷重不治。警方已約談相關人等11人到案，開車撞人的張姓少年未成年，目前裁定收容，詳細案情仍待警方釐清。

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▲演員朱九PO出事發當下影片，並表示自己的繼子傷勢嚴重，昏迷指數僅剩下3。（圖／翻攝朱九臉書）
▲演員朱九PO出事發當下影片，並表示自己的繼子傷勢嚴重，昏迷指數僅剩下3。（圖／翻攝朱九臉書）
據了解，通宵、苑裡地區的兩派青少年，在社群網路上發生口角糾紛，因此相約在16日晚間，各帶11人到苑裡漁港談判。朱九的21歲周姓繼子也到場相挺友人，結果沒講幾句，便上演全武行，對方1名少年眼見不敵，竟衝回車上，開車猛踩油門衝撞，導致身處最前方的3人遭撞飛，其中周男傷勢最重，事後轉往台中榮總急救，朱九曾在個人臉書發文，呼籲外界幫忙集氣，但繼子搶救8天後仍宣告不治。

朱九今日中午也在個人臉書哀傷發文，「龍兒這9天...祂已經很努力了，龍兒24號凌晨3點12分從台中榮總搭車終於回到通霄家了哦，在這代替龍兒感謝您們大恩大德，發生事情至今您們都沒放棄祂，一直都在協助祂、幫忙祂，千言萬語...非常感恩，再感恩」。

▲朱九發文訴哀思並替繼子感謝大家。（圖／翻攝自朱九臉書）
▲朱九發文訴哀思並替繼子感謝大家。（圖／翻攝自朱九臉書）
警方表示，案發後已立刻循監視器畫面，約談相關11人等到案說明，依殺人未遂及聚眾鬥毆等罪嫌送辦，開車撞人的張姓未成年少年，目前裁定收容，詳細案情還有待進一步釐清。（編輯：倪浩軒）

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