2名10多歲個案死亡！12歲少年在校昏迷猝逝「死後確診」
中央流行疫情指揮中心表示，今（24）日國內新增152例死亡，年齡介於10多歲至90多歲以上，其中有兩名年輕個案，都是10多歲男性，醫療應變組副組長羅一鈞說，最年輕個案為12歲少年，他有先天性肌肉系統疾病，一開始並無確診相關病徵，但在6月21日上午有頭痛的狀況，但還是有到校上課，午後在校出現臉色蒼白、呼吸急促、心跳加快等症狀，過半小時後昏迷，送急診急救，但到院前已無生命跡象，急救無效不幸過世，死後有驗出確診新冠肺炎。
羅一鈞指出，該名少年到院前死亡，在急診有驗出確診新冠肺炎，死亡診斷書上寫心肺衰竭、到院前呼吸心跳停止，但病例的病程上沒看到有急性感染相關發燒、咳嗽、流鼻水、呼吸道症狀，也沒有向MIS-C有胸痛、胸悶，因此被判為心肺衰竭與新冠確診，但確切死因很難說是不是與covid-19相關，不過有被寫在死亡證明中，還是先列入死亡個案。
另一名叫年輕個案，也是10多歲男性，羅一鈞說，這名個案是19歲男性，有氣喘病史，接種過兩劑BNT，他是在5月逐漸有四肢無力、疲倦、肌肉痠痛等症狀，5月底、6月初開始走路會喘，後來因連續兩天呼吸困難加劇，因此在6/5到急診，檢驗確診還發現肝指數、肌肉酵素異常，懷疑是橫紋肌溶解症與急性肝炎。
羅一鈞提到，這名個案在住院期間，狀況一度好轉，但6/18突意識改變、休克，緊急轉加護病房插管，使用免疫球蛋白、類固醇治療，隔日使用葉克膜仍無法恢復血壓，不幸在6/20過世，死因半診斷是急性肝炎、橫紋肌溶解症、併發多重器官衰竭，也有被列入新冠病毒感染重症，但非主要死因。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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