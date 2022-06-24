住宿式長照機構管制放寬　訪客/陪伴者/陪住者規定一次看

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(一)原限制臺北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣住宿式長照機構除例外情形暫停探視，調整為全國住宿式長照機構有條件開放探視。
(二)訪客應出具探視當日COVID-19抗原快篩(含家用抗原快篩)自費篩檢陰性證明，若為「完成COVID-19疫苗追加劑接種達14天(含)以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內」，得免除篩檢。
二、調整陪伴者/陪住者免除篩檢之疫苗劑次條件：
(一)原規定陪伴者及陪住者應完成COVID-19疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上；機構內現有之陪住者如尚未完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上且無法替換，應每7天進行1次自費篩檢。
(二)調整為陪伴者/陪住者免除篩檢之疫苗劑次條件為完成COVID-19疫苗追加劑達14天(含)以上。人員若曾經確診 COVID-19，解除隔離且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天以上至3個月內，可免除篩檢。
(三)未完成COVID-19疫苗追加劑達14天(含)以上之陪伴者應出具探視當日COVID-19抗原快篩(含家用抗原快篩)自費篩檢陰性證明；現有陪住者如尚未完成疫苗追加劑達14天(含)以上且無法替換，則應每7天進行1次自費篩檢(含家用抗原快篩)。
除上述措施外，機構仍應遵循「衛生福利機構與榮譽國民之家因應COVID-19訪客管理作業原則」落實相關管理，包括：落實預約制、詢問TOCC及限制有感染症狀者進入、不同住民訪客間維持社交距離、探視期間全程佩戴口罩、鼓勵所有進入機構人員使用臺灣社交距離APP並於進入機構前出示該APP畫面等。
指揮中心將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略。為降低住宿型長照傳播風險，疫情期間仍請民眾儘量避免不必要的探視，建議以視訊或電話方式替代實地探視；並請各類住宿式長照機構落實執行指揮中心公布之相關措施指引，鼓勵機構工作人員與住民儘速完成完整疫苗接種，以確保工作人員及住民健康安全。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。