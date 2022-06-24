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歷經三任市長　大台中轉運中心開工

▲大台中轉運中心開工，預計114年9月下旬完工(圖／市政府提供2022.6.24)
▲大台中轉運中心開工，預計114年9月下旬完工(圖／市政府提供2022.6.24)

記者柳榮俊/台中報導

2022-06-24 15:25:34

大台中轉運中心今(24)日開工，總建設經費達19億元，預計1149月下旬完工，將透過立體連通平台創造人車分流，紓緩台中火車站前交通，並縫合車站南北，同時保留未來捷運藍線及橘線串聯彈性，滿足旅客南來北往需求。市長盧秀燕表示，大台中轉運中心未來將達到「77轉」，包括轉運鐵路、客運、捷運、公車、汽機車、計程車、自行車，讓台中交通在舊城區轉運都能接駁順利。

盧秀燕指出，大台中轉運中心是台中市重要門戶計畫，更是台中舊城區重要交通建設。台中火車站是台中百年以來的發源地，新火車站及鐵路高架、綠空廊道均完成，轉運中心今開工，完工後不只有交通功能，還能改變舊城區景觀，及便利民眾轉乘，為舊城區經濟及觀光帶來很大幫助，期許工程順利、早日完工，讓舊城區再發展活化。

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▲大台中轉運中心開工，預計114年9月下旬完工(圖／市政府提供2022.6.24)
▲大台中轉運中心開工，預計114年9月下旬完工(圖／市政府提供2022.6.24)


交通局說，防疫期間建設動能不停歇，大台中轉運中心將整合並銜接「台中火車站」、「捷運藍線」、「機場捷運線」、「台中轉運站」，規劃立體連通平台及空橋、立體停車場暨轉運中心，分流人潮至綠川、舊城區、北側干城商業地區、南端鐵道文化園區及舊倉庫群，並藉由綠空鐵道軸線將人潮延伸至台糖生態園區，縫合車站南北打造公共空間環境；也串聯文化活動及文化據點，提供散步、自行車等步行空間，由立體連通平台連結至干城商業地區，進行客運及公車動線分流，紓緩站前交通負荷，提升轉運順暢及舒適性。

交通局指出，大台中轉運中心位在東區也緊臨中區，除興建地下三層立體停車場、地面層做轉運中心使用，特別施設結合立體停車場及轉運中心的建築物，南接大車站的人工大平台進行人行串聯。工程總建設經費達19億元，其中4億元為中央前瞻計畫補助，市府自籌15億元，預計1149月完工，完工後可提供汽車格506席、機車格1,290席、自行車格116席及轉運中心大客車12席，有效紓解民眾停車需求，增加停車供給，讓市民停車更方便。

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