台電前4月虧損469億　曾文生談永續財務的重要

備受關注的電價審議會將於下週一（27日）登場，經濟部次長兼台灣電力公司代理董事長曾文生今（24）日針對電價是否會打破「連8凍」的狀況表示，台電今年1至4月已虧損469億元，台電肩負政策責任，但也是一個事業，「因此財務永續很重要」，至於近期用電量屢創新高，他則回應，主要是產業用電增長，以及自用發電設備小廠商轉用台電的電力所致。
台電今（24）日舉辦2022年股東常會，曾文生會前接受媒體訪問，針對許多人關心是否將調漲電價的問題，他指出，基本上台電是整理各國電力成長幅度、燃料價格數字等報告給委員會，再由委員會決議電價，他強調「台電並不是決定電價的單位。」
今年年初以來，受到國際燃料價格大幅攀升影響，燃料成本增加，台電指出，今年1至4月已虧損469億，累計虧損擴大為853億元，對此，曾文生說，全球電力公司都遇到國際燃料價格震盪的問題，鄰近國家也透過調整電費，作為相應措施，台電不但是國營事業，也是公用事業，肩負政策責任，但無論如何都是「事業」，因此財務永續是很重要的工作，若台電在財務上能夠永續發展，對台灣電力韌性是非常重要的支柱。
曾文生受訪時也提及，近期用電量屢屢突破歷史新高，昨（25）日尖峰負載達到3994萬瓩，預估今年最高將達4000萬瓩，主要是產業用電增長，以及自用發電設備小廠商轉用台電的電力所致。
他進一步說明，產業用電增長是在台電預期的範圍之內，但發電設備小廠商近期可能因為電價等因素，因此轉用台電電力，造成負載數字增加，這方面是台電沒有預期到的，針對這個的問題，台電會調整購電價格，負載狀況就會跟原先預測相同，並不會有所更動。