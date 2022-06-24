金曲獎今年移師高雄　史哲期許高雄帶頭復興音樂產業

睽違17年的金曲獎今年7月2日將第四度移師高雄！高雄市副市長史哲今(25)日代表市長陳其邁參加金曲獎國際音樂節開幕歡迎來自全世界的音樂人，史哲表示，這一次的金曲盛事，除了是台灣音樂圈的盛事，更是高雄人的大事。史哲也期盼流行音樂產業現場演出的復興，就從高流開始！
史哲指出，從今天起規劃了一系列精采的「音樂論壇」、「大師工作坊」、「SHOWCASE售票演唱會」、「商展交易中心」等活動，往年金曲國際音樂節的參與業者家數逾三百多家，交易金額及衍生產值更達4到6億元。今年參與的家數也不相上下，高雄市相當期待透過眾多音樂界國內外重量級產業界人士到高雄的共襄盛舉，讓民間、業界透過官方建置的平台在南台灣開展出更多的商務交流可能，相信將替高雄的音樂影視產業鏈帶來很大的串聯加值效益與商機。他感謝文化部的大力支持，這一屆除了金曲獎典禮回到高雄，這也是『GMA金曲國際音樂節』首度來到高雄舉行！
史哲也說，金曲國際音樂節的開幕式及活動場地選在高雄流行音樂中心，這對作為南台灣流行音樂基地的高雄來說，高流作為高雄第一座以流行音樂演出為設計主體的專業場館，不只承載著海港城市發展歷史，也象徵高雄城市的轉型與蛻變。他也請文化局、高流都要盡其可能的協助流行音樂界，要讓流行音樂產業現場演出的復興，就從高流開始！
史哲也強調，為落實市長陳其邁的青年政策，打造高雄成為青年創意實現的創業都市，高流除作為指標性的展演空間外，也針對影視音產業推出許多扶植計畫。目前高流儼然已為加速傳產數位轉型的重要角色，匯聚音樂、文創人才，進而促進亞灣文化觀光產業發展，並達成影視音產業整合的願景。
史哲也指出，為延續金曲獎活動熱潮，自7月份起，高流也將陸續推出多檔精彩節目及演唱會，包括高流於7/2晚上LIVE WAREHOUSE 響應金曲盛事所推出的《2022金曲！國語作業簿 》演出，以及高流精心籌劃的「真愛秀・藍寶石大歌廳」，帶領觀眾重現70年代秀場傳奇；接著更有多位藝人之個人演唱會將陸續在高流接力演出。他也請文化局、高流都要盡其可能的協助流行音樂界。
史哲也再次邀請各位市民朋友及外縣市的好朋友，7月2日16點50分『星光大道在高雄巨蛋』！！歡迎到訪高雄及活動現場共襄盛舉、感受屬於南台灣最熱情的音樂盛典氛圍！7月2日19點00分也請別忘了一起鎖定金曲頒獎典禮，觀賞各項精彩音樂演出，為自己最喜愛的音樂人加油喝采。