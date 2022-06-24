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猴痘已到台灣！專家示警傳播方式　做好兩項管理避免感染

▲猴痘病毒（Monkeypox virus）已進犯亞洲，在新加坡與韓國接連檢出確診個案。（圖／翻攝自世衛官網）
▲猴痘病毒（Monkeypox virus）已進犯亞洲，在新加坡與韓國接連檢出確診個案。（圖／翻攝自世衛官網）

記者許若茵／台北報導

2022-06-24 17:41:312022-06-24 19:19:53

猴痘病毒（Monkeypox virus）已進犯亞洲，在新加坡與韓國接連檢出確診個案，今（24）日台灣也出現首例台灣猴痘境外移入個案，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，猴痘屬於接觸傳染，想要預防除戴口罩，洗手也非常重要，不過目前認為猴痘傳染有侷限性，因此不必全民都須接種疫苗。

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疾病管制署今（24）日公布台灣出現首例境外移入猴痘確診個案，疾管署副署長莊人祥說明，為南部20多歲本國籍男性，已收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離，5名密切接觸經調查目前均無症狀。

1958年猴痘病毒首次從研究用猴子身上被發現，因此命名為「猴痘」，猴痘病毒屬痘病毒科（Poxviridae），正痘病毒屬（Orthopoxvirus），主要由齧齒動物和靈長類動物傳播給人，屬人畜共通傳染病，潛伏期約為5至21日，通常為6至13日。

根據疾管署資料，猴痘症狀與天花相似，包含發燒、畏寒、寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠，發燒1至3日後出現皮膚病灶，依斑疹（macules）、丘疹（papules）、水泡（vesicles）、膿疱（pustules）階段變化，最終結痂（crust）脫落，嚴重病患疹子數目可達數千，症狀持續14至21日，致死率低於10%。

對此，施信如指出，猴痘與天花都是痘病毒科的病毒，同屬DNA病毒，跟現在面對的新冠病毒是RNA病毒不同，猴痘相對比較穩定，是從其他靈長類傳染給人類，為一種人畜共同傳染症。

施信如提到，過去十多年來，都有人類感染猴痘案例，不過都是侷限於部分國家零星個案，這次比較奇怪的是許多國家都有個案，有科學家發現，與過去不同的是，猴痘的基因有些變化，可能造成感染初期痘子不明顯，病人感染而不自知，造成傳染爆發，導致多國都有監測到疫情，大家會比較擔心。

針對傳播方式，施信如解釋，當飛沫含有大量猴痘病毒顆粒，可能會造成飛沫傳染，「那絕對不會是空氣感染」，與新冠肺炎屬於呼吸道感染不同，猴痘多屬於接觸性感染，例如痘子中含有大量病毒，破裂時大量病毒洩出汙染，其他人碰到後沒有洗手，再摸自己的鼻子、嘴巴、眼睛等部位，就可能被感染，另碰觸到體液、分泌物或有性行為也可能會造成接觸性感染。

施信如認為，目前觀察猴痘死亡率在千分之一以下或是更低，但還是會有死亡個案，若有嚴重感染、免疫不全者、有其他疾病、抵抗力低下者都比較危險，後遺症方面可能會有留疤、侵犯其他器官等傷害，不過因為猴痘感染力不像其他呼吸道疾病強，具有侷限性，因此暫列為第二類法定傳染病已經足夠。

在疫苗方面，施信如說明，現在一般認為天花疫苗對於猴痘有85%的保護力，早期的新冠疫苗對Omicron變異株保護力沒有這麼高，是因為新冠肺炎是RNA病毒，有免疫逃脫突變，可是猴痘病毒是DNA病毒，變異比較小，可以透過天花疫苗預防猴痘，「我們不用那麼擔心，因為其實已經有可以用的疫苗了，而且這個痘病毒的感染也有藥物了」。

施信如認為，不用全民都需接種天花疫苗防治，「因為它是侷限性感染」，她建議，可以準備疫苗備用，若未來猴痘疫情進入台灣，照顧猴痘確診者的醫護、周圍家人、照顧者可以等高危險群接種，想要預防猴痘還是要戴口罩防範飛沫，「對猴痘病毒來說，洗手是更重要的」。

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