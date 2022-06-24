擦明星花露水減少小黑蚊叮咬　議員：正確嗎？

小黑蚊肆虐問題嚴重，台中市府提出防治作為的專案報告，卻要市民自身防避，穿長袖衣褲、擦明星花露水，並配合進行清除青苔和藍綠藻以減少其棲地和繁殖。市議員林祈烽批評市府毫無作為，擦明星花露水的行為更是十分離譜，難道盧市長會擦明星花露水來防蚊嗎？

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林祈烽表示，市長上次答覆說各局處長都聽到了，都知道應該要怎麼做，不適合有一個專案小組統籌，應由各局處自行負責，結果這場專案報告掛名農業局、環保局、衛生局等 10 個局處，負責撰寫報告的農業局卻連一毛錢預算都沒有編列，各局處也只有教育局編了 297.5 萬元，其餘單位都沒有編。

林祈烽質疑，消滅小黑蚊不是市府要負責辦理嗎？怎麼是市民要去維護清除青苔和藍綠藻的棲地和繁殖？還要民眾外出到公園時要穿長袖、長褲和鞋襪，這麼熱的天氣，有多少人會穿長袖和長褲帶小孩到公園玩呢？

更離譜的是，專案報告還建議民眾要擦拭明星花露水來隔絕人的氣味，減少小黑蚊的叮咬。林祈烽批評，擦明星花露水的建議真的正確嗎？市長盧秀燕會和各局處長真的會擦明星花露水來防小黑蚊的叮咬嗎？

林祈烽說，林口長庚兒科急診醫師吳昌騰曾指出，明星花露水含有 70% 至 75% 的酒精成分，還額外添加了許多佐劑，包含油、香精等，若不慎碰到眼睛或口鼻，有可能造成危害，因此不建議民眾拿來做消毒或取代酒精使用。如果民眾聽信市府建議使用明星花露水來防蚊，萬一發生問題，市長盧秀燕要負責嗎？