破2千億度！台電今開股東常會　公布去年用電量創歷史高

我是廣告 請繼續往下閱讀
據統計，2010年用電成長率曾達7.9％，自2011年後皆介於-0.2%至2.9%之間，而2021年成長幅度達4.7%，打破11年來紀錄；今年1至4月用電量累計727.6億度，也較去年同期增加23.3億度，成長3.3%。針對用電需求屢攀高峰，台電強調將持續推動再生能源發展、加強機組運維等作為，提升供電量能。
台電說明，2021年台電離岸風電一期、台南鹽田太陽光電場加入供電生力軍，至去年底電力系統總裝置容量共達5115萬瓩，較2021年提升138.1萬瓩，其中，再生能源為1102萬瓩、占21.6%，是歷年來首度超過2成，去年再生能源淨發購電量近160億度，等同提供約380萬家戶全年用電量。
不只用電量創歷史新高，台電去年淨發購電量2488.1億度也突破往年成績，依台電電源開發規劃，預計今年將有大潭電廠8號機（112萬瓩）、明年將有大潭電廠9號機（112萬瓩）與興達電廠新1號機（130萬瓩）等燃氣機組陸續上線，提升供電能力。
台電表示，歷經數次突發性重大停電事故的嚴峻挑戰，台電已加強檢討與後續精進作為，包括強化需求面管理、精進機組大修排程等；4月首度成立專責風險管控中心提升供電穩定，並規劃強化電網韌性建設計畫來改善部分電網集中風險。
台電2021年收入總額6368億元、支出6145億元，稅前淨利223億元，加計所得稅利益1億元後，淨利為224億元，累計虧損自642億元降至418億元。台電也說明，今年年初以來受到國際燃料價格大幅攀升影響，燃料成本增加，今年1至4月虧損469億元，累計虧損擴大為853億元。台電表示將配合政府電價政策，努力提供國人穩定電力。