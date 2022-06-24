為何台灣不流行「露天汽車電影院」？網抖殘酷理由：別鬧
在歐美地區相當盛行「露天汽車影院」，其不同於一般電影院，主打民眾可以享受在開放空間享受觀影的樂趣。對此，就有一名網友好奇詢問「台灣為什麼不流行露天汽車電影院？」而引來眾人點出殘酷關鍵，坦言「別鬧了！」
原PO於PTT八卦板上發問，指出「美國不管以前或現在的電影，很常看到露天汽車電影院，開車買票，大家停在一個大廣場一起看電影，感覺超酷的」。但他下秒話鋒一轉，好奇詢問「為什麼台灣不流行啊？是因為敞篷車很少嗎？」
問題曝光後，隨即引起眾人討論，「小時候蠻多露天看電影阿～現在沒了」、「以前是廟口搭棚」、「幾十年前廟會都會放電影，後來第四台普及後就消失了」、「廟會以前都會有露天電影院啊」、「電影院不是比較舒服嗎」、「露營地很多自備露天電影院啊」。
其中多數人點名「場地」是最大關鍵，直言「連停車場都很難找了，哪裡有地方能弄」、「台灣哪裡有地妳跟我講」、「哪來的地」、「台灣太小，不太可能」、「有那個地我為啥不蓋停車場？」
另外，也有人點名「台灣氣候」問題，指出「沒地+熱，這種大熱天，別說在車上花兩小時看電影，就算花幾十分鐘在車上把便當吃完我都沒有很想」、「台灣氣候悶熱潮濕，蚊蟲吃到飽」、「低階皮椅做不到兩分鐘就熱死」、「這種比較適合雨少緯度高的地方」、「低緯度國家還是別鬧了」。（編輯：陳雅雲）