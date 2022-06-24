高雄市今增6410例　陳其邁預估6月底7月初下降到4千多例

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陳其邁表示，觀察近期疫情，曲線逐漸往下走，逐漸脫離高峰期，預計6月底7月初會降到4千多例左右，要特別注意常規社區流行裡面，怎樣保護高風險對象，疫苗很重要，尤其社區機構的篩檢，住宿型長照機構跟社區機構都採取一連串加強措施。
陳其邁指高雄一直以來都採取超額準備，但昨據專家會議建議，病房數將會根據各地區醫院的情形進行調整，逐漸空出來，下周起專責病房準備量即會降至20%，約1700床到1800床左右。他也強調，中央規定是20%，但高雄超額準備到25%，但每家醫院狀況不一樣，市府會根據醫院服務區域對象來調整專責病房數目。畢竟一般常規開刀，癌症或消化道等手術，還是有病床的需要，高市會不斷調整。
衛生局副局長林盟喬表示，高市在疫情高原期，專責病房準備量維持25%，但昨天專家會議決議，下周起將降為20%，經試算約降為1700床至1800床左右，但不管在哪個區域或醫院，量能均充足夠用。
教育局長謝文斌也指出，高雄今天校園疫情確診人數，其中高中職與國中223人，國小幼兒園308總計今天快篩陽與確診531人相較昨天545人微幅下降，整體符合衛生局所說的穩定趨緩，後續持續注意快篩陽與確診數字。
謝文斌說，國小目前正進行第二劑莫德納施打，今天在鳳山國小等45校施打，早上狀況順利，鼓勵大家踴躍回校疫苗施打。
陳其邁指出，65歲以上長輩第4劑，區公所會發通知書，6月28日起接種，要帶健保卡和小黃卡等，如果是獨居、重大傷病、身心障礙等原因可以向區公所聯絡提供接送服務，7月底前接種第4劑可以領2劑快篩加上700元禮券。
另外，針對高雄1名8歲男童在接種第2劑莫德納疫苗後，疑似出現心肌炎不良反應，男童父親質疑2劑疫苗的接種時間間隔太短，對此，衛生局表示，該案有密切掌握狀況，高雄長庚醫院也有向男童家屬說明相關病況，但是否為疫苗不良反應仍須通報中央流行疫情指揮中心，由專業單位判斷，至於疫苗接種間隔時間按照中央ACIP專家建議，4周以上就可以施打第2劑疫苗，由於目前台灣社區仍處於高風險流行階段，因此還是建議大家於4到8周內施打疫苗效果最好。
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