「東南亞電池」發威！新加坡從寮國進口100兆瓦電力

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二、 寮國電力接入星國電網意味「寮國－泰國－馬來西亞－新加坡電力整合(簡稱LTMS-PIP)」項目正式開始運作。寮國供應星國電力來自水力發電站，該100兆瓦電力屬於再生能源，相當於星國2020年用電尖峰時段需求的1.5％，或14.4萬個4房式政府組屋的用電量。
三、 LTMS-PIP是東協電網的探路工程，擬議中的東協電網是一重要的區域倡議，希望透過現有的電力互聯設備加強聯通能力，讓各國取得永續的安全能源供應，提供東協地區發展低碳及再生能源商機，有助於經濟發展及提高能源安全與穩定。
四、 日前新加坡吉寶電氣(吉寶集團旗下吉寶基礎建設控股公司子公司)與寮國電力公司簽署1份為期2年的初步購電協議。吉寶電氣亦是首個取得新加坡能源市場管理局核發電力進口商許可的企業。依據寮國「萬象日報」報導，寮國電力公司於2022年至2023年將在旱季(每年11月至次年4月)及雨季(每年5月至10月)分別供應新加坡30兆瓦及100兆瓦電力。
五、 新加坡貿工部長顏金勇於2021年宣布，計劃至2035年進口4,000兆瓦低碳電力，滿足星國約3成電力需求，進口低碳能源亦將是星國中短期能源轉型的關鍵推動要素。目前，新加坡逾95％電力供應來自天然氣發電，由於缺乏太陽能以外的天然電力資源，從外國進口低碳電力將活用周邊國家的再生能源，在擴大電力來源及加強供應韌性時，亦可降低發電相關行業的碳排放，緩解氣候變遷。
六、 除了從寮國進口電力，新加坡能源市場管理局日前亦宣佈將從馬來西亞及印尼各進口100兆瓦電力，其中印尼電力來自布蘭島(Pulau Bulan)的太陽能設備。此外，新加坡及澳洲亦展開1項世界最大型的再生能源運輸項目，計劃於 2028年透過海底電纜將太陽能從達爾文輸送至新加坡。(資料來源：經濟部國貿局)
資料來源-MoneyDJ理財網